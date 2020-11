OnePlus Nord N10 y N100 solo recibirán una actualización de la versión de Android

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Habiendo expulsado al asesino insignia, comprometido a usar solo pantallas de frecuencia de actualización más rápidas y declarando que solo produciría un dispositivo más asequible ahora que el hardware garantizaba una gran experiencia, los nuevos dispositivos Nord de OnePlus parecen haber aterrizado de alguna manera desde Never Establezca el mantra que la empresa se aplica a sí misma.

El último golpe a estos nuevos dispositivos es que ni siquiera serán compatibles en el futuro. En un comunicado a Android Central, OnePlus ha confirmado que el Nord N10 y el Nord N100 tendrán una actualización de versión de Android, y eso lo llevará a Android 11.

Sí, estos dispositivos se están lanzando con software antiguo y solo planean actualizarlo, abandonando los compromisos de actualización de varios años que OnePlus aplica a sus dispositivos regulares.

Plantea otro signo de interrogación sobre el paso de OnePlus al segmento más asequible. Marcas como Nokia, que domina este extremo del mercado, garantizan dos actualizaciones de versiones de Android y, más recientemente, hemos visto empresas que comienzan a ofrecer tres versiones.

Todo parece muy ajeno a los personajes de OnePlus , que saltó a la fama entre los fanáticos porque puso a esas personas en el centro de su negocio. Después de admitir dispositivos más antiguos durante muchos años, parece que casi se espera que estos nuevos dispositivos asequibles sean desechables.

"El Nord N10 5G y N100 recibirán una actualización importante de Android y un total de dos años de actualizaciones de seguridad. El plan para estos dos dispositivos se alinea con los estándares de la industria para teléfonos inteligentes en rangos de precios más asequibles. Como siempre, continuaremos escuchando comentarios de nuestros usuarios y buscando formas de mejorar la experiencia del software para todos los dispositivos OnePlus ", informa Android Central.

Lo interesante aquí es que OnePlus está recurriendo al argumento de los "estándares de la industria". Habiendo construido su marca tratando de contrarrestar la tendencia y queriendo ser diferente al resto de la industria, ahora lo está usando como una muleta para justificar su última política de actualización.

Es menos un caso de Never Settle y más un caso de Settle for Less.

Escrito por Chris Hall.