Evento de lanzamiento de OnePlus 8T: cómo mirar y qué esperar

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - OnePlus está listo para anunciar su próximo teléfono insignia, el OnePlus 8T , en octubre. Aquí tiene todo lo que necesita saber.

El evento se llevará a cabo el 14 de octubre a las 10 am ET (7 am PT / 3 pm hora del Reino Unido).

OnePlus transmitirá en vivo el programa en el canal de YouTube y desde su sitio web .

Nota: el video de arriba es un adelanto. Planeamos reemplazarlo con la transmisión.

Esto es lo que es más probable que anuncie OnePlus el 14 de octubre de 2020.

OnePlus generalmente usa la serie T para actualizar sus buques insignia anuales numerados con mejoras modestas. El año pasado, por ejemplo, el OnePlus 7T introdujo una frecuencia de actualización de 90Hz más alta que el OnePlus 7, además de una tercera cámara en la parte posterior del dispositivo. OnePlus ya se ha burlado del OnePlus 8T, diciendo que incluirá "una gama de tecnologías nuevas y mejoradas que elevarán la experiencia OnePlus a nuevas alturas". Las filtraciones sugieren que se verá similar al OnePlus 8 desde el frente.

Se supone que tiene un diseño de cámara trasera diferente, con la adición de un sensor de retrato de 2 megapíxeles. También tendrá una frecuencia de actualización de 120Hz y una batería de 4.500mAh. Para obtener más información sobre el OnePlus 8T, incluidos todos los rumores, filtraciones e incluso confirmaciones hasta ahora, consulte la guía detallada de Pocket-lint aquí .

El año pasado, el OnePlus 7T Pro debutó junto con el OnePlus 7T, pero no está claro si esta vez veremos una versión Pro del OnePlus 8T. Pero es posible que OnePlus anuncie algunos accesorios para su nuevo teléfono inteligente de medio paso. Por ejemplo, se dice que los OnePlus Buds pronto tendrán un sabor barato.

Escrito por Maggie Tillman.