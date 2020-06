OnePlus está a la altura de sus viejas tácticas nuevamente: limitar los pedidos anticipados para OnePlus Nord

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

OnePlus ha revelado a través de su perfil de Instagram dedicado a la creación de publicidad que su próximo teléfono, llamado OnePlus Nord , estará disponible para pre-pedido a las 9 a.m. BST el 1 de julio.

En una publicación de Stories publicada hoy a las 9 a.m., reveló que solo quedan 24 horas hasta que esté "abierto para los negocios, durante al menos un par de segundos", revelando que 100 unidades del próximo teléfono estarán disponibles para ordenar.

Claramente, entonces, su cuenta de manejo social está haciendo lo que mejor sabe hacer: generar publicidad. Y no los culpamos por hacerlo, en absoluto. Desarrollar entusiasmo en torno al lanzamiento de un teléfono es algo difícil de hacer, y OnePlus, al convertirse en un gran jugador con múltiples operadores y socios minoristas, ha perdido un poco de lo que lo hizo emocionante y divertido al principio.

Cuando lanzó por primera vez su teléfono original, el OnePlus One, generó entusiasmo al tener un sistema de compra basado en boletos. No podría comprar el teléfono a menos que otro comprador le haya compartido un boleto. Era un poco como un sorteo de zapatillas limitado, excepto que lo que se ofrecía no era ridículamente caro.

Funcionó también. Cuando conseguiste uno de esos boletos, sentiste que estabas comprando algo único y raro, que también resultó ser un teléfono inteligente ultra asequible y raro.

Desde el punto de vista de OnePlus, también fue una forma bastante inteligente de administrar su inventario y su capacidad de fabricación. Simplemente no podía construir suficientes teléfonos para enviar un millón de dispositivos a las pocas semanas de su lanzamiento.

Con OnePlus Nord, la compañía está en una posición completamente diferente. Es una compañía mucho más grande, sus teléfonos ya no son asequibles y tiene la capacidad de fabricación para realizar lanzamientos minoristas globales multinacionales.

No podemos evitar sentir que este esfuerzo por generar entusiasmo es un intento de recrear esa sensación de comprar algo raro y limitado, como el teléfono original, excepto que esta vez sabemos que el fabricante del teléfono tiene la capacidad de lanzar más de 100 teléfonos.

De hecho, es probable que pueda obtener estos dispositivos al igual que cualquier otro teléfono OnePlus actual, y si no puede, es el caso de un fabricante que limita el suministro de un teléfono que probablemente será Un teléfono de gama media . Para generar publicidad para un teléfono que, en cuanto a especificaciones, es esencialmente un Oppo Reno 4 o Realme X50 Pro con un nombre diferente.

Por otro lado, a diferencia de sus compañías hermanas Oppo y Realme, no se lanzan docenas de teléfonos diferentes cada año. Hay mucho más en cada uno de estos lanzamientos de teléfonos, por lo que debe exagerarlos.

Es una forma de generar entusiasmo para su base de fanáticos, de una manera que no ha hecho en mucho tiempo. Ofrecer una rara serie de 100 dispositivos antes del lanzamiento hará que quien tenga esos teléfonos se sienta especial, especialmente si tienen una unidad numerada 1/100. Es esa sensación de boleto dorado de Willy Wonka.

Sin embargo, existe el riesgo de que exagere demasiado un teléfono que no es tan poderoso o impresionante como la serie OnePlus 8. Y eso puede no caer tan bien si alguien lo ordena, sin saber exactamente lo que está comprando y terminando con un teléfono de gama media.

Dado el crecimiento de la compañía en los últimos años, se siente un poco tonto ofreciendo una preventa limitada de un dispositivo. Es una táctica que era más fácil de perdonar cuando la empresa era joven. Ahora se siente como una construcción exagerada por el bien de la construcción exagerada.