Xiaomi Mi 10 Pro vs OnePlus 8 Pro: ¿Cuál es el mejor?

Con Huawei un poco fuera de escena en 2020, la principal competencia de Samsung en el mundo de los teléfonos Android tiene que venir de otro lado. Dos de los mejores buques insignia del año toman la forma de Mi 10 Pro y OnePlus 8 Pro de Xiaomi . Ambos tienen sorprendentes similitudes entre sí, pero cada uno tiene sus características únicas.

Eso plantea la pregunta: ¿qué teléfono es el mejor? Con ambos ofreciendo características y diseño similares, ¿hay alguna ventaja para ambos? Descubre a continuación.

Xiaomi: 162.5 x 74.8 x 9 mm

OnePlus: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm

Xiaomi: 208 g

OnePlus: 199g

Xiaomi: blanco alpino y gris solstace

OnePlus: verde glacial, azul ultramarino, negro ónix

Si observa los dos teléfonos uno al lado del otro, notará que hay muy poca diferencia en términos de materiales y estilo. Al menos, cuando ignoras el diseño de la carcasa de la cámara en la parte posterior.

Ambos teléfonos cuentan con vidrio curvo en la parte delantera y trasera, pero incluso cuando miras el radio y la inclinación de esas curvas, ambas parecen exactamente iguales. Incluso los bordes metálicos presentan las mismas rampas hasta las esquinas. Ambos también están disponibles con ese mismo glorioso acabado de vidrio mate esmerilado en la parte posterior, aunque son de diferentes colores. Las pantallas en la parte delantera también tienen esa cámara perforada en la esquina superior.

En cuanto al tamaño, hay alguna diferencia. El teléfono de Xiaomi es un poco más corto y un poco más ancho y grueso, además, pesa un poco más. Dicho esto, hay muy poco en eso. Se sienten similares en la mano, y ambos son dispositivos bastante grandes.

OnePlus tiene resistencia al agua y al polvo con clasificación IP68, lo que significa que puede sobrevivir sumergido en agua durante aproximadamente 30 minutos, siempre que el agua sea relativamente poco profunda. Xiaomi no tiene una clasificación IP.

Ambos están disponibles en algunos colores diferentes. Xiaomi tiene un modelo blanco y un color azul marino, mientras que las dos opciones principales de OnePlus son el negro brillante Onyx y el verde glacial glaseado. En algunos mercados, OnePlus incluso tiene un acabado degradado de color arcoíris y el vívido azul ultramar.

Si bien hay diferentes diseños de botones y puertos, no hay mucho que separe los dos teléfonos aquí. Ambos se ven y se sienten como teléfonos insignia apropiados.

Xiaomi: panel Super AMOLED fullHD + de 6.67 pulgadas

OnePlus: panel AMOLED QHD + fluido de 6.78 pulgadas

Xiaomi: frecuencia de actualización de 90Hz

OnePlus: frecuencia de actualización de 120Hz

Aquí hay un ganador cuando se trata de rendimiento de visualización, y ese es OnePlus. Aunque, incluso esa característica no es tan enormemente mejor que su competidor que no debería considerar el Xiaomi. Ambos paneles se ven geniales.

Ver Netflix o cualquier otro video ofrece excelentes colores, brillo y rango dinámico. Donde notará la diferencia es cuando mira los detalles finos como el texto, o los bordes redondos de pequeños iconos en la pantalla. La pantalla de OnePlus es notablemente más nítida que la de Xiaomi, y con su frecuencia de actualización de 120Hz, también puede producir más cuadros por segundo.

Ese segundo factor no es tan claro de ver. La diferencia entre el panel de 90Hz de Xiaomi y el 120Hz de OnePlus no es fácilmente visible a simple vista. Además, hay muy poco contenido disponible que incluso se produce para maximizar esas tasas de actualización.

Ambos teléfonos usan tecnología AMOLED, y eso significa que obtienes colores brillantes y vivos y negros muy oscuros. Del mismo modo, ambos fabricantes ofrecen opciones de calibración dentro de la configuración para que pueda hacerlos más naturales, o ajustar la temperatura del color según sus preferencias. Al alcance de la mano, es difícil distinguir a los dos, pero OnePlus es el mejor aquí.

Xiaomi: Snapdragon 865, 8GB / 12GB RAM

OnePlus: Snapdragon 865, 8GB / 12GB RAM

Xiaomi: 256 GB o 512 GB de almacenamiento UFS 3.0

OnePlus: 128 GB o 256 GB de almacenamiento UFS 3.0

Xiaomi: batería de 4.500 mAh + 50 W con cable / 30 W de carga inalámbrica

OnePlus: batería de 4,510 mAh + carga por cable / inalámbrica de 30 W

Al igual que las pantallas, obtendrás un rendimiento general muy similar de los dos teléfonos. Ambos dispositivos usan el mismo procesador Snapdragon e incluso vienen con la misma cantidad de RAM. Puede tener 8 GB o 12 GB en cualquier teléfono, pero Xiaomi es más generoso con capacidad de almacenamiento. Ofrece el doble de almacenamiento, y ambos usan almacenamiento flash UFS 3.0 súper rápido.

Al cargar aplicaciones o juegos, ambos teléfonos son rápidos y receptivos. Incluso comparando los dos al desplazarse por los menús del teléfono o al cambiar entre las capas de la interfaz, los dos dispositivos son igualmente rápidos. Está claro que cuando se trata de la velocidad del día a día, puede elegir cualquiera de estos dos teléfonos y ser muy feliz.

Es una historia similar con la duración de la batería. Solo hay una diferencia de 10 mAh entre las dos baterías. Descubrimos que en el uso diario llegamos al final de un día estándar con un 30-40 por ciento restante en ambos teléfonos.

Sin embargo, las velocidades de carga son bastante diferentes. El teléfono de Xiaomi puede cargarse a velocidades de 50W usando su propia tecnología patentada de carga rápida, mientras que OnePlus usa una tecnología Warp Charge de 30W. Esa diferencia es muy notable cuando se comparan los primeros 20-30 minutos de carga de una batería completamente vacía. Ambos cuentan con carga inalámbrica, y ambos ofrecen sus propias velocidades de carga inalámbrica de 30W, por lo que son los mismos en ese sentido.

Xiaomi: cámara principal 108MP f / 1.7 (contenedores de píxeles a 25MP) Teleobjetivo 12MP f / 2.0 con zoom óptico 2x Telphoto de 8MP f / 2.0 con zoom óptico de 3.7x / híbrido de 5x 20MP f / 2.2 en toda la extensión

OnePlus: cámara principal de 48MP f / 1.8 (contenedores de píxeles a 12MP) Teleobjetivo 8MP f / 2.4 Zoom óptico 3x Cámara ultra ancha de 48MP f / 2.2 (más modo macro) Filtro de color de 5MP f / 2.4



Es 2020 y eso significa que ambos teléfonos insignia tienen varias cámaras en la parte posterior, pero el maquillaje es diferente. Xiaomi tiene dos cámaras con zoom de telefoto junto con sus lentes primarios y ultra anchos. OnePlus ha optado por una cámara de filtro de color inusual que toma algunas fotos interesantes, especialmente de materiales transparentes a IR , pero en su mayoría es solo un truco.

Los resultados de las cámaras OnePlus son un poco menos vívidos y coloridos que los de Xiaomi. De hecho, realmente nos gustan los resultados HDR del Mi 10 Pro, particularmente de la cámara ultra gran angular. Agregue eso al hecho de que puede ampliar aún más sin perder muchos detalles con su zoom óptico de 3.7x y tiene un sistema de cámara que es un poco mejor que los 8 Pro, en nuestra opinión.

Cualquiera que sea su elección, obtendrá resultados excelentes, y si desea un aspecto más natural en sus fotos, OnePlus podría ser el mejor para usted aquí.

Xiaomi: MIUI basado en Android 10

OnePlus: Oxygen OS basado en Android 10

Es posible que ambos teléfonos tengan software integrado sobre Android 10, pero las dos interfaces y enfoques de software no podrían ser una diferencia mucho mayor. El iniciador de Xiaomi se parece más al iPhone, con su interminable mar de íconos de aplicaciones en las pantallas de inicio. No hay un cajón de aplicaciones y no hay forma de habilitar uno (al menos no en la versión del software que hemos estado probando).

Del mismo modo, Xiaomi ha agregado una serie de aplicaciones duplicadas y bloatware, para que el software se sienta como mínimo y ligero. OnePlus tiene un enfoque diferente. Oxygen OS se llama así debido a su diseño ligero y rápido.

A nivel de superficie, Oxygen OS se parece mucho a Android limpio y puro, y actúa como tal, excepto que OnePlus también tiene varias formas de personalizar su apariencia. Puede cambiar el tema para alterar los colores de acento, las formas de los íconos, los estilos de íconos de configuración rápida y más. Muchas de sus aplicaciones estándar son propias de Google, pero también usa algunas propias.

Al comparar los teléfonos en su totalidad, creemos que OnePlus es la mejor compra para la mayoría de las personas. Preferimos el enfoque más limpio y ligero del software, y la pantalla es mejor que la de Xiaomi. Además, es un teléfono mucho más fácil de conseguir en la mayoría de los mercados. Xiaomi tiene posiblemente mejores cámaras, con colores más vivos y modos de disparo versátiles, y se carga más rápido.

Sin embargo, OnePlus tiene una de las mejores pantallas del mercado y lanza rápidamente actualizaciones de software durante toda la vida útil de sus teléfonos. Además, está disponible en varios operadores y minoristas telefónicos diferentes. Xiaomi todavía no tiene demasiados socios en muchos países de Europa o EE. UU.