Vista previa de desarrollo de Android 11 disponible para OnePlus 8 y 8 Pro, así es cómo obtenerlo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Al igual que con las dos versiones anteriores de Android, OnePlus es uno de los primeros en salir con su propio programa beta para Android 11. Se ha anunciado que cualquier persona que use OnePlus 8 u 8 Pro ahora puede descargar e instalar su primera vista previa de desarrollador para El último software.

Lo que vale la pena señalar aquí es que OnePlus lo llama una vista previa del desarrollador por una razón: no se recomienda que cualquiera lo instale en su teléfono, porque existen riesgos y algunos elementos no funcionan correctamente.

Hasta ahora, los problemas conocidos incluyen el desbloqueo facial, el Asistente de Google y las videollamadas simplemente no funcionan. Del mismo modo, algunos elementos de la interfaz de usuario carecen de brillo, además de que todos sus datos se borrarán cuando vaya a instalar / actualizar el software.

OnePlus en sí mismo no recomienda que instale este software a menos que sea un desarrollador o un usuario avanzado y sepa exactamente en qué se está metiendo. Si no tiene experiencia en flashear o instalar ROM personalizadas, o no hace ningún desarrollo de software, probablemente valga la pena omitir este por el momento.

También vale la pena señalar que si estás en los EE. UU. Y tienes un dispositivo operador de T-Mobile o Verizon, este software no es compatible con tu teléfono.

La buena noticia aquí es que la instalación del software es relativamente simple, simplemente diríjase a la página de OnePlus para encontrar el paquete zip correcto para su teléfono. Asegúrese de que el nivel de su batería sea superior al 30%, luego siga los pasos a continuación:

Descargue el paquete en su PC / Mac Conecte su teléfono a su computadora con un cable Transfiere / copia ese paquete zip al almacenamiento de tu teléfono Vaya a Configuración> Sistema> Actualizaciones del sistema Haga clic en el icono superior derecho> toque Actualización local Seleccione el paquete de instalación correcto y luego toque Actualizar Una vez completado, haga clic en Reiniciar

La buena noticia es que si no desea conservar este software, ya que es demasiado complicado, puede retroceder a un lanzamiento oficial utilizando el mismo método.

OnePlus tiene enlaces a Oxygen OS basado en Android 10 en la misma página. Todo lo que necesita hacer es descargar ese paquete de la misma manera e instalarlo manualmente siguiendo los mismos pasos que antes, solo asegurándose de elegir el paquete de Android 10 y no el de Android 11 cuando se trata de él.

Como ya dijimos, si su OnePlus es su único teléfono y lo usa para todo, no le recomendamos que haga esto. Dejará de funcionar algunas funciones clave y existe el riesgo de que bloquee su teléfono por completo.