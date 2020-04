Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

OnePlus, alguna vez el disruptor del mercado de teléfonos inteligentes, ahora tiene un asiento en la mesa establecida. Con OnePlus 8 Pro, la compañía ha construido su teléfono más potente, premium y con todas las funciones hasta la fecha.

Ya lo hemos revisado , pero queremos resaltar algunas de las características de este teléfono que realmente disfrutamos.

Panel AMOLED Fluido de 6.78 pulgadas

Quad HD + (3168 x 1440)

Frecuencia de actualización de 120Hz

Cuando OnePlus nos habló por primera vez de la pantalla de su OnePlus 8 Pro, la compañía dijo que es poco probable que veamos una mejor durante todo el año, y estamos dispuestos a aceptar. La enorme pantalla de 6.78 pulgadas en este teléfono es fantástica.

Active su velocidad de actualización y resolución máximas juntas, y obtendrá una pantalla nítida que es realmente receptiva y visualmente suave. Los detalles son nítidos, los colores son vívidos y es súper brillante cuando lo aumenta a su máximo brillo. Con soporte HDR10 y HDR10 +, también está optimizado para mejorar todos sus originales HDR Netflix favoritos.

Si no eres alguien a quien le gustan los colores vivos y le gusta un poco más técnicamente preciso, también está bien. OnePlus le ofrece más opciones de calibración para ajustar el perfil, lo que le permite elegir un valor predeterminado diferente (incluidos sRGB y Display P3), además de que incluso puede ajustar manualmente la temperatura usted mismo.

Agregue todo eso al impacto agregado al tener un bisel mínimo, y tiene este glorioso panel que ocupa prácticamente toda la superficie frontal del teléfono. No hay nada mejor que eso.

Acabado esmerilado para evitar huellas dactilares.

Vidrio multicapa

El vidrio esmerilado es lo nuevo para los teléfonos inteligentes, ya que, aparentemente, es el color verde. OnePlus lo hizo bien con el acabado Glacial Green en OnePlus 8 y 8 Pro. Es encantador a la vista y genial para tocar.

Realmente me encanta este acabado Glacial Green. Incluso podría ser mi color de teléfono inteligente más favorito si todo el tiempo. Me gusta un poco de verde azulado ... pic.twitter.com/57fXrfIeOb - Cam Bunton (@CamBunton) 15 de abril de 2020

Si estás pensando para ti mismo que se ve bastante azul, no te preocupes, no eres el único. El verde glacial de OnePlus es en realidad más de un verde azulado / verde azulado. Dependiendo de cómo la luz lo golpee, a veces puede verse casi verde menta. Otras veces adquiere esta turquesa bastante vívida. Y estamos aquí para eso. Todo el día.

La textura también es excelente. Esa sensación helada es suave al tacto, y no es nada pegajosa. Más importante aún: no es tan resbaladizo como los acabados brillantes y no atrae las huellas digitales tan fácilmente.

30 W de carga inalámbrica

0-50% en 30 minutos

Carga inversa

La carga inalámbrica es muy conveniente, no hay discusión con eso. Cuando se trata de colapsar en la cama por la noche, no desea buscar el cable para su teléfono, cuando podría simplemente colocar su teléfono en un soporte o base de carga inalámbrica y dejar que haga lo suyo.

El único problema con la carga inalámbrica siempre ha sido su velocidad. Hasta hace poco, ha sido un proceso lento. Con OnePlus, es todo lo contrario: con el soporte de carga inalámbrico OnePlus 30W (se vende por separado) , puede obtener su batería vacía OnePlus 8 Pro hasta un 50 por ciento en menos de media hora.

Eso significa que si olvida cargarlo durante la noche, puede ponerlo en el soporte cuando se despierte, prepararse para el trabajo, desayunar, tomar un café y todavía tendrá suficiente batería para llegar al final de tu día de trabajo

Ah, y si desea dar una recarga inalámbrica rápida a sus AirPods o smartwatch con tecnología Qi, OnePlus también ofrece carga inalámbrica inversa. Simplemente coloque los auriculares o mire en la parte posterior de su teléfono con el modo activado.

Capacidad de batería de 4,510 mAh

Carga optimizada

Para la mayoría de las personas en estos días, una buena batería es aquella que puede llevarlo desde temprano en la mañana, a través de un día de trabajo ocupado y hasta la hora de acostarse. Con el 8 Pro, OnePlus lo ha clavado.

En nuestros días más ocupados de uso, con el uso excesivo deliberado del teléfono (juegos de prueba, video y cámara), todavía llegamos al final del día con mucho espacio en el tanque. En días más ligeros, no es exagerado decir que esta podría ser una batería de dos días para algunas personas. La administración de energía en espera es excelente.

Sin embargo, la duración de la batería es algo más que tomarse el tiempo más largo para pasar del 100% al vacío. Se trata de qué tan bien lo hace con el tiempo que tienes el teléfono. Ahí es donde entra la carga optimizada. Si rutinariamente pone su teléfono en carga durante la noche, el teléfono de OnePlus aprenderá su patrón y eventualmente llegará al punto en que se carga lentamente y solo alcanza el 100 por ciento justo antes de despertarse y agarrar su teléfono. Tener menos tiempo al 100 por ciento significa que mantendrá su capacidad máxima durante más tiempo y experimentará menos degradación con el tiempo.

Oxygen OS 10.5

Muchas opciones de personalización

OnePlus es sinónimo de software ligero, rápido y personalizable. Oxygen OS 10.5 toma este ethos y se ejecuta con él, ofreciendo el software más fluido de la compañía hasta la fecha. No encontrarás aplicaciones innecesarias duplicadas o redundantes. Lo preferimos a muchas versiones de otros fabricantes.

OnePlus también ofrece un centro de personalización para cambiar todo, desde la forma y el estilo de los iconos, hasta la animación que ves cuando desbloqueas el teléfono usando el escáner de huellas digitales en la pantalla. Significa que realmente no necesita instalar un iniciador de terceros para que su teléfono se vea como lo desea. Puede instalar paquetes de iconos de terceros, cambiar los colores de acento dentro de la interfaz de usuario e incluso elegir diferentes mosaicos de configuración rápida en el menú desplegable. Es maravilloso.