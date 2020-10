O2 ahora tiene más de 100 pueblos y ciudades del Reino Unido habilitados para 5G

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - O2 se ha unido a EE para tener más de 100 ubicaciones habilitadas para 5G en el Reino Unido un año después del lanzamiento. Es un gran avance desde junio, cuando rompió la marca de 60 ubicaciones .

El momento del anuncio es significativo ya que el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro salen a la venta este viernes . O2 dice que ahora ofrece 28 dispositivos habilitados para 5G en total.

La red dice que su implementación de 5G está antes de lo programado y que ahora hay un montón de nuevas ubicaciones en vivo, incluidas Milton Keynes, Ipswich y Chelmsford, haciendo 108 en total. O2 está utilizando tecnología de Nokia y Ericsson y comparte algo de infraestructura de red con Vodafone, por lo que también esperamos otro anuncio de lanzamiento de la red roja pronto.

Derek McManus, director de operaciones de O2, dijo: “Cuando lanzamos 5G en octubre pasado, dijimos que era el primer paso en un viaje. Un año después, hemos logrado un progreso increíble ".

O2 está experimentando con varios casos de uso de 5G, incluido el Proyecto Darwin, una prueba de cuatro años junto con la Agencia Espacial Europea y con sede en el Harwell Science and Innovation Campus en Oxfordshire. El laboratorio prueba vehículos conectados y autónomos (CAV) que utilizan comunicaciones por satélite y 5G. También trabajó con el NHS para probar una clínica sobre ruedas habilitada para 5G, que presta servicios en hogares de ancianos en Glasgow.

Aberdeen, Ashford, Aughton, Aylesbury, Banstead, Basildon, Beaconsfield, Bedford, Belfast, Birmingham, Blaydon, Bradford, Bridge of Don, Brighton, Bristol, Bury St Edmunds, Byfleet, Cambridge, Cardiff, Chadwell St Mary, Chatham, Chelmsford, Chesterfield, Chipstead, Colchester, Coventry, Dartford, Derby, Dewsbury, Doncaster, Dundee, Durham, Dyce, Eastbourne, Edimburgo, Epsom, Esher, Eton y Windsor, Gateshead, Gatton Bottom, Gillingham, Glasgow, Gravesend, Grays, Great Yarmouth, Halifax, Harlington, Harlow, Hemel Hempstead, Hextable, High Wycombe, Hove, How Wood, Huddersfield, Hull, Ipswich, Jarrow, Leeds, Leicester, Lincoln, Lisburn, Liverpool, Londres, Longford, Loughborough, Lowestoft, Luton, Manchester, Mansfield Middlesbrough, Milton Keynes, Morley, Newcastle Upon Tyne, Newtownabbey, North Shields, Northampton, Norwich, Nottingham, Nuneaton, Orpington, Oxford, Peterborough, Plymouth, Rainham, Redhill, Rotherham, Royal Tunbridge Wells, Rugby, Sheffield, Shepperton Green, Slough, entonces uth Shields, Southend-On-Sea, Staines, Stevenage, Stockton, Stoke-on-Trent, Sunbury, Sunderland, Thundersley, Tynemouth, Warrington, Washington, Weybridge, Whickham, Whitley Bay, Worthing, York.

Escrito por Dan Grabham.