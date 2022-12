Carl Pei, de Nothing, quiere llevar la lucha a Apple y al iPhone

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La línea de iPhone de Apple ya tiene algo de competencia con el Nothing Phone (1), pero está dirigido al extremo económico del mercado - eso está a punto de cambiar.

Competir con el económico iPhone SE es una cosa, pero Carl Pei, de Nothing, dice que el siguiente paso es competir con Apple en el extremo superior de su mercado. Un teléfono insignia podría estar en camino y, lo que es más importante, Pei dice que Nothing está listo para llevarlo a la puerta de Apple. Nothing está preparada para vender un teléfono en Estados Unidos.

"Ahora estamos en conversaciones con algunos transportistas en los Estados Unidos para lanzar potencialmente un futuro producto allí", dijo el cofundador de OnePlus a la CNBC en una entrevista.

El Nothing Phone (1) no está disponible en Estados Unidos y Pei señala las complicaciones que los operadores locales añaden a los procedimientos. Sin embargo, ahora cree que OnePlus está preparada para sumergirse en ese mercado, y enfrentarse a Apple está en la agenda. Si no lo hace ahora, Pei cree que será cada vez más difícil competir con Nada y con otras empresas.

"Puede que llegue un momento en que Apple tenga el 80% del mercado y eso no deje suficiente espacio para que los fabricantes basados en Android puedan seguir jugando", afirma Pei. Está por ver si nada puede competir realmente con Apple, pero más competencia siempre es algo bueno para un mercado que en varios momentos se ha sentido como cosido por Apple y Samsung.

La línea Pixel de Google se ha convertido en una opción para muchas personas y el fabricante de Android finalmente ha comenzado a subir su juego en términos de calidad y publicidad. Pero con tantos grandes fabricantes de equipos originales de Android que están cayendo en la oscuridad, todos los ojos estarán puestos en Nothing para ver si puede evitar hacer lo mismo.

