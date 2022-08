Nada podría hacer un Phone (1) Lite sin LEDs en la parte trasera

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El primer teléfono de Nothing tardó bastante en llegar, con interminables goteos de información sobre él que llegaron a los titulares antes de que finalmente saliera a la venta a principios de este año.

Lo más singular del teléfono es el llamado sistema Glyph, una disposición de LEDs en su parte trasera que permite ver las alertas de notificación.

Se trata de una funcionalidad de aspecto fresco que, en realidad, no nos pareció que aportara gran cosa en el aspecto práctico en nuestras pruebas, pero puede que no sea tan importante para la ética de diseño de Nothing como se podría pensar.

Un informe de The Mobile Indian afirma que Nothing ya está trabajando en la próxima versión del teléfono (1), y que la mayor diferencia exterior será la pérdida de las luces Glyph.

También faltaría la carga inalámbrica, y el teléfono también podría acabar siendo un poco más pequeño.

Al parecer, el teléfono será una versión aún más económica de un diseño similar, bajando aún más el precio como lo han hecho tantas versiones Lite en los últimos años.

Teniendo en cuenta lo mucho que su fundador, Carl Pei, ha apostado por la idea de que Nada va a hacer las cosas de forma diferente, seguir inmediatamente a su primer teléfono con una versión Lite representaría un giro algo sorprendente.

5 razones por las que deberías comprar el Google Pixel 6a Por Pocket-lint International Promotion · 26 Julio 2022 El Google Pixel 6a por fin está aquí y se puede pedir, así que es el momento perfecto para analizar qué hace que este teléfono sea especial.

Aunque sin duda tendría sentido comercial, al igual que la decisión de OnePlus debe hacer ahora, no es exactamente el conjunto de tácticas innovadoras que se nos prometió.

No obstante, por ahora no se trata de una información confirmada, por lo que tal vez resulte ser un dato impreciso cuando finalmente sepamos qué es lo próximo de Nothing.

Escrito por Max Freeman-Mills.