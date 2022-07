5 características únicas del teléfono Nothing (1)

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Carl Pei ha dicho que la tecnología es aburrida y que la misión de Nothing es hacer que la tecnología vuelva a ser emocionante. Con el lanzamiento del teléfono Nothing (1), la pieza más importante del plan de Nothing se pone en marcha.

Pero, ¿en qué medida este teléfono es único? ¿No es lo mismo que cualquier otro smartphone Android de gama media?

Aquí hay algunas características únicas que lo hacen destacar.

La parte trasera del teléfono es Gorilla Glass 5 (al igual que la parte delantera) y es transparente. Eso significa que se puede ver a través de la parte trasera parte del funcionamiento del teléfono. Nada tuvo que ver el diseño general para asegurarse de que hubiera algo que ver, y hay texturas y elementos visibles bajo el cristal que nunca verás en otro teléfono.

Vale, la parte trasera transparente ayuda a la interfaz Glyph -el sistema de iluminación trasera-, pero podría haberse hecho sin transparencia. La interfaz Glyph utiliza tiras LED iluminadas para avisar de varias cosas -como notificaciones, carga o Google Assistant-, pero también puede funcionar como luz de relleno para la cámara. Hemos visto pantallas traseras en teléfonos para juegos antes, pero nada como esto - sin duda hace que el teléfono se destaque.

Sí, no compras el teléfono por el embalaje, pero si quieres llamar la atención, diseña lo que viene en tu teléfono. Con las tiras de rasgado en el envase delgado, hay una sensación de primera calidad a la experiencia de unboxing que contradice el precio asequible de este teléfono.

Si has utilizado Android durante algún tiempo, sabrás que los ajustes rápidos son increíbles. Excepto cuando te quedas abriendo más menús para desactivar el Wi-Fi, porque Google ha decidido mover los Ajustes Rápidos. Nada de la interfaz de usuario ofrece un interruptor deslizable para datos móviles, Wi-Fi y punto de acceso. Tan simple, pero tan útil.

Normalmente, cuando quieres un nuevo teléfono, simplemente vas y lo compras. Nada quiere que pases por el aro. En primer lugar, si estás en EE.UU. o Canadá, no estará a la venta para ti. ¿Por qué? Porque el lanzamiento de los dispositivos en EE.UU. tiene un coste enorme. Pero eso es sólo el principio. Habrá un sistema de invitación para los pedidos anticipados, así que tendrás que apuntarte a una lista de espera. Pero llegará a la venta abierta el 21 de julio de 2022 (en el Reino Unido) y, con una serie de minoristas, debería ser más fácil conseguir uno.

Escrito por Chris Hall.