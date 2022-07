Evento de lanzamiento de Nothing Phone (1): Cómo ver Retorno al Instinto

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Es justo decir que el teléfono Nothing (1) podría ser el más esperado de los últimos 5 años. Hay una gran expectación en torno a este dispositivo, ya que Nothing sigue la línea de que éste va a ser el corazón de su nuevo ecosistema de dispositivos diseñados para hacer que la tecnología vuelva a ser interesante.

A continuación te contamos cómo puedes ver en directo el evento en el que Carl Pei presentará este nuevo smartphone.

El evento Return to Instinct está programado para el 12 de julio de 2022 a las 16:00 BST. Estas son las fechas y los horarios internacionales:

San Fransisco - 08:00 PDT

Nueva York - 11:00 EDT

Londres - 16:00 BST

Berlín - 17:00 CEST

Nueva Delhi - 20:30 IST

Tokio - 00:00 JST, 13 de julio

Sydney - 01:00 AEST, 13 de julio

El evento se retransmitirá en directo a través de YouTube, por lo que podrá seguirlo y ver lo que ocurre. El vídeo de YouTube se encuentra en la parte superior de esta página, así que sólo tienes que darle al play.

Ya se han revelado muchas cosas sobre el teléfono Nothing (1), desde el diseño y la interesante interfaz Glyph que va a ofrecer, hasta el hardware principal. Como ya hemos visto el teléfono a través de varias fotos y vídeos del propio Nothing, no es mucho lo que esperamos saber.

Así que esperamos que el lanzamiento sea más bien una declaración de posición. Carl Pei -ex cofundador de OnePlus y ahora fundador de Nothing- ha estado diciendo que quiere construir un ecosistema que rivalice con el de Apple, en el que la tecnología trabaje en conjunto y no se interponga, y queriendo desafiar el statu quo.

Puede que gran parte de la charla hasta ahora haya sido sobre la construcción de hype, pero es realmente el ecosistema lo que va a ser importante aquí y es por eso que va a valer la pena observar a lo largo.

Escrito por Chris Hall.