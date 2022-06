Nada abre la lista de espera, detalla las invitaciones y pide un depósito para el teléfono de Nada (1)

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nada no está haciendo pedidos anticipados convencionales en el teléfono Nada (1) y está tomando esencialmente el mismo enfoque utilizado para el OnePlus One, utilizando una lista de espera y un sistema de invitación. Esto no es una sorpresa, ya que parece venir del libro de jugadas de Carl Pei.

La lista de espera pública para el teléfono Nothing (1) ya está abierta, así que puedes añadirte a ella. En el momento de escribir este artículo, hay casi 14.000 personas en esa lista. También hay una lista privada que ya va a recibir invitaciones.

El funcionamiento es el siguiente: te inscribes en la lista de espera y en algún momento te enviarán una invitación. Esa invitación te da acceso para que puedas, básicamente, preordenar un teléfono.

En esa parte del proceso se te pedirá un depósito de 20 libras que no es reembolsable, pero que se descuenta del coste final del teléfono, que no se anunciará hasta el día del lanzamiento. El día del lanzamiento, el 12 de julio, podrás iniciar sesión y completar tu pedido, pagando el resto del dispositivo.

También hay una bonificación de 20 libras en accesorios o en la oreja Nothing (1).

A continuación, se promete que recibirás el teléfono antes del lanzamiento general, aunque todavía no sabemos exactamente cuándo podría ser, y parece que Nothing vigilará de cerca las existencias y la demanda, tal y como vimos con OnePlus en los primeros días.

Hay algunas formas de ascender en la lista de espera: si recomiendas a tus amigos y ellos utilizan el enlace de referencia, ascenderás en la lista. De nuevo, se trata de una medida de promoción para animar a la gente a correr la voz.

El problema es que, básicamente, te piden que pagues un depósito por un dispositivo cuando, en primer lugar, no sabes el precio final y, en segundo lugar, no tienes las especificaciones completas.

Así que hay un riesgo: puede que acabes teniendo en tus manos el teléfono más atractivo de 2022, el teléfono del que todo el mundo habla, o puede que acabes con un limón y que desees tener un Samsung como todo el mundo.

Escrito por Chris Hall.