El teléfono de la nada (1) no se lanzará en Estados Unidos

(Pocket-lint) - Nada ha confirmado que no lanzará su tan publicitado teléfono (1) en Estados Unidos, después de que empezaran a surgir rumores sobre la disponibilidad real del teléfono.

Será una gran decepción para los ilusionados seguidores de la incipiente marca tecnológica en Estados Unidos, pero no es una gran sorpresa, ya que una lista reciente de operadores inalámbricos que Nothing había proporcionado no contenía ningún nombre estadounidense o canadiense.

Nothing ha enviado un comunicado a PCMag en el que confirma la decisión:

"Aunque nos encantaría llevar el teléfono (1) a toda la comunidad de todo el mundo, nos estamos centrando en los mercados nacionales, incluidos el Reino Unido y Europa, donde tenemos sólidas asociaciones con los principales operadores locales. El lanzamiento de un teléfono inteligente requiere muchas cosas, desde asegurarse de que el teléfono es compatible con las tecnologías celulares del país hasta las asociaciones con los operadores y la normativa local, y como todavía somos una marca joven tenemos que ser estratégicos al respecto."

Al parecer, el teléfono funcionará en EE.UU., pero simplemente no tendrá una cobertura o conectividad fiables, lo que lo convierte en una compra bastante arriesgada para cualquiera que pase la mayor parte de su tiempo en Norteamérica. No tendrá llamadas de voz a través de LTE en AT&T, cobertura limitada en T-Mobile y ausencia total de servicio en Verizon.

Nada siguió a esto afirmando, como era de esperar, que sí pretende lanzar teléfonos para los Estados Unidos más adelante, pero sin prometer que una versión del teléfono (1) vaya a estar nunca en ese número.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edición por Chris Hall.