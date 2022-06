El Nothing Phone (1) muestra su trasera parpadeante en nuevos vídeos

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Otro día, otro vistazo al teléfono de la Nada (1). Las revelaciones se suceden últimamente, y la última es una sorpresa especialmente llamativa.

Los nuevos vídeos proceden de una pequeña fiesta de presentación que Nothing celebró en Basilea, Suiza, junto con el evento Art Basel. Hemos podido ver la parte trasera del dispositivo, pero la parte delantera se mantiene en secreto por ahora.

Un vídeo publicado por Lorenz Keller nos muestra los LEDs parpadeantes que adornan el panel trasero del esperado teléfono.

No se sabe con certeza la forma exacta en la que Nothing planea utilizar estos LEDs, pero definitivamente tiene el factor sorpresa. Me recuerda al clásico Nokia 3220, que tenía LEDs parpadeantes a lo largo de ambos lados del teléfono que se iluminaban cuando recibías una llamada o un mensaje de texto.

Parece que Nothing implementará algo similar, pero con una estética mucho más moderna, y por lo que podemos ver, los LED sólo brillan en blanco.

Esperamos que los LEDs funcionen como un flash para la cámara, como una especie de mini-anillode luz que rodea el conjunto de la cámara.

Otro uso interesante es que el diseño apunta a la entrada USB, lo que permite cargar fácilmente en la oscuridad. Lo mismo puede decirse del conector de carga inalámbrica, aunque no estamos seguros de su utilidad en la práctica.

Ben Geskin también compartió algunas imágenes más de alta resolución del teléfono, y como hemos dicho antes, se parece bastante a un iPhone 12, pero con una llamativa parte trasera transparente.

El lanzamiento real está previsto para el 12 de julio, pero a este ritmo, no quedará mucho por revelar.

Escrito por Luke Baker. Edición por Chris Hall.