El teléfono de la nada (1) recibe una revelación de diseño adecuada: Esto ya no es una burla

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Durante la semana anterior, Nothing ha estado compartiendo imágenes del próximo teléfono Nothing (1), cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de julio.

Ahora, la empresa nos ha revelado la parte trasera del teléfono, lo que permite ver de cerca el diseño que Carl Pei ha impulsado.

Atrevido. Cálido. Lleno de alma.



Una vuelta al instinto.



Esto es el teléfono (1).



Sintoniza el 12 de julio para escucharlo todo: https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/5XUbvo8dwZ- Nothing (@nothing) June 15, 2022

El mensaje de Nothing en el último año ha sido que la tecnología se ha quedado anquilosada. Todo es igual y las experiencias son aburridas. Mientras Carl Pei -fundador de Nothing- alaba a Apple y Samsung por lo que han hecho, considera que Nothing está construyendo un ecosistema rival.

Ya habíamos oído que el teléfono Nothing (1) incorporaría algo de translucidez. Esto da un diseño diferente a la parte trasera del teléfono, pero no es el tipo de translucidez que algunos podrían haber esperado. En lugar de poder ver los componentes a través de la parte trasera del teléfono (como hemos visto en HTC o Xiaomi en el pasado), aporta diferentes texturas al diseño.

Hace que el teléfono tenga un aspecto único, pero como hemos dicho antes, esas lentes de la cámara y el marco aplanado del teléfono nos recuerdan al iPhone. Tal vez no sea una coincidencia: que el diseño invoque recuerdos del dispositivo con el que intenta rivalizar es tal vez algo bueno.

También se pueden rastrear las líneas que se revelaron originalmente en el primer anuncio del teléfono, pero no hemos visto si hay una función para estos elementos.

En el centro del diseño está el bucle de carga inductiva en la parte trasera (para la carga inalámbrica) y hay algo maravillosamente geek en el diseño. Hasta ahora sólo lo hemos visto en blanco y no sabemos si también aparecerá en negro.

Queda por ver exactamente qué más se revelará durante el próximo mes, pero esperamos que nada deje algo para el día del lanzamiento.

Escrito por Chris Hall.