Nada de teléfono (1) se anunciará el 12 de julio

(Pocket-lint) - La máquina del hype está a pleno rendimiento en Nothing, con la confirmación de que el teléfono Nothing (1) se anunciará en un evento llamado Return to Instinct.

El evento se celebrará el 12 de julio de 2022, por lo que todavía queda algo de tiempo antes del gran anuncio y puedes estar seguro de que durante el próximo mes habrá filtraciones, bromas y probablemente algunas entrevistas "exclusivas" con títulos seleccionados en las que Carl Pei lo revelará todo.

La promoción del teléfono Nothing (1) está siguiendo una trayectoria similar a la de los dispositivos de OnePlus de antaño, lo que parece ser el libro de jugadas de Pei. Después de reunirse con los medios de comunicación en el Mobile World Congress, aparecieron "filtraciones" del teléfono antes de que se confirmara que Nothing planeaba efectivamente lanzar un teléfono.

En el momento de escribir estas líneas no se sabe mucho: se ha confirmado oficialmente que tendrá tecnología Qualcomm, sabemos que utilizará aluminio reciclado para el marco, que habrá carga inalámbrica y cierta translucidez en la carcasa y que funcionará con Android, pero eso es todo.

El peligro aquí es que la máquina del hype crea una expectativa que no se puede cumplir: Nada habla de cambiar nuestro enfoque de la tecnología y el nombre del evento - Retorno al Instinto - juega con ese tema.

Lo que esperamos es un teléfono de gama media orientado a la asequibilidad, con un software optimizado para que la interoperabilidad con otros dispositivos sea más fluida. Estamos seguros de que es una experiencia que los usuarios aceptarán, mientras que la gran jugada de Nothing es construir un ecosistema que ofrezca una experiencia que compita con Apple.

La compañía promete que todo se revelará en el evento del 12 de julio. También va a ser un evento físico (con un livestream), así que tenemos previsto estar allí para traerte todos los detalles, en directo, a medida que vayan sucediendo.

Escrito por Chris Hall.