Las especificaciones de la pantalla del Nothing Phone (1) se revelan en una filtración

(Pocket-lint) - Nada anunció en marzo de 2022 que tenía planes de lanzar un smartphone y desde entonces hemos visto varias filtraciones y bromas. La última filtración nos da algunos detalles de la pantalla, junto con un concepto de cómo podría ser el dispositivo desde el frente.

TechDroider tuiteó afirmando que el teléfono Nothing (1) vendrá con una pantalla OLED de 6,55 pulgadas con una resolución Full HD+ (2400 x 1080) y se dice que la pantalla será plana sin barbilla. La imagen conceptual que acompaña a los detalles muestra un dispositivo que podría confundirse con la mayoría de los demás smartphones Android del mercado, con una cámara de perforación centralizada en la parte superior.

[ EXCLUSIVA] Especificaciones de la pantalla del Nothing Phone 1



- Pantalla OLED de 6,55"

- 1080 x 2400

- Bordes planos | Sin barbilla pic.twitter.com/Wm1U5gFLFc- TechDroider (@techdroider) 5 de junio de 2022

El tuit de TechDroider no revela nada más, aunque anteriores filtraciones y retazos de información de la compañía han sugerido que la parte trasera del teléfono Nothing (1) podría ser transparente, dejando al descubierto el hardware. La compañía ha confirmado que el marco estará hecho con aluminio reciclado.

Nothing también ha confirmado que se asociará con Qualcomm, aunque por el momento se desconoce si optará por los chips Snapdragon 7 Gen 1 o Snapdragon 8 Gen 1 de la compañía. También ofrecerá carga inalámbrica y funcionará con Nothing OS, que no duplicará las aplicaciones de Google.

Por ahora, no se ha confirmado la fecha de lanzamiento del Nothing Phone 1, aunque se rumorea que será el 21 de julio. Mientras tanto, puedes leer nuestra ronda de rumores del Nothing Phone 1.

Escrito por Britta O'Boyle. Edición por Chris Hall.