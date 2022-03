El teléfono de Nothing podría ser una distracción, ya que las ambiciones de esta startup tienen que ver con el software.

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nothing Tech, la nueva empresa impulsada por Carl Pei, anteriormente famoso por OnePlus, acaba de anunciar planes para lanzar un teléfono inteligente. El teléfono Nothing (1) se lanzará en el verano de 2022 y Pei lo describió como "el corazón palpitante del ecosistema Nothing".

Había una promesa de hacer que la tecnología volviera a ser emocionante, la promesa de un dispositivo como nunca antes habíamos visto.

Sin embargo, aquí hay una disparidad obvia entre algunas de las cosas que dice Carl Pei y lo que parece estar haciendo Nothing Tech, y eso plantea la pregunta de si Nothing quiere ser una empresa de hardware.

El mensaje no se trata de productos de hardware, se trata de un ecosistema. Una y otra vez, escuchamos sobre conectividad, escuchamos sobre experiencia.

"Estamos construyendo un ecosistema de productos que se conectan a la perfección, si ese ecosistema se construye con éxito, entonces estamos en un segundo plano. Ya no nos sientes porque todo funciona de la manera que crees que lo hará", Pei. nos dijo en una entrevista en el Mobile World Congress , antes de que se anunciara el teléfono inteligente.

El ejemplo que sustenta las ambiciones de Nothing es el ecosistema de Apple: cómo un dispositivo Apple funciona a la perfección con otro dispositivo Apple.

"Creo que la oportunidad que tenemos frente a nosotros es que no hay alternativa a Apple... su ecosistema: todos sus productos funcionan bien entre sí. Pero si dejas el ecosistema de Apple y miras una PC con Windows y un par de altavoces Sonos etc., no tienes la misma integración. Eso es lo que estamos tratando de construir, ese sistema de producto y la capa de conectividad", dice Pei.

De lo que Nothing realmente está hablando aquí no se trata de productos, se trata de cómo funcionan entre sí.

AirPods detecta su iPhone y luego funciona con todos sus dispositivos Apple es el ejemplo clave, pero Apple está encontrando nuevas formas de hacer que Mac y iPad funcionen juntos, por ejemplo, ya que utiliza su ecosistema para mejorar la experiencia del usuario.

Nada de esto tiene nada que ver con el hardware, no realmente. Los usuarios de Apple saben que hay mejores opciones, mejores auriculares, mejores parlantes, pero ¿hay mejores experiencias conectadas?

Gran parte de lo que hace Apple se debe a que Apple diseña tanto el hardware como el software, con los que están adentro hablando de la ventaja del ecosistema y los de afuera hablando del jardín amurallado.

Elija algo que no sea de Apple y encontrará que el ecosistema se desmorona: un rastreador Tile, un reloj Garmin o auriculares Sony, y ahí es donde Nothing quiere cambiar la narrativa. No se trata solo de que los productos de Nothing funcionen con los productos de Nothing, se trata de productos de terceros. Hacer que los mejores dispositivos funcionen mejor juntos.

Ya hemos visto un par de marcas incluidas en la mezcla de Nothing. Estaba Carl's Tesla en una captura de pantalla que se muestra en el escenario y esa mención de Sonos, y estas se sienten como el tipo de marcas de las que Nothing está hablando. Son reconocidos en los círculos tecnológicos como deseables, pero no siempre se llevan bien con los demás.

Luego construiremos un ecosistema de productos que constará de productos Nothing y productos de otras marcas líderes en el mundo, creados para integrarse sin esfuerzo entre sí.



Finalmente, mejoraremos la experiencia del usuario a través de los servicios, mientras lo construimos todo con nuestra comunidad. pic.twitter.com/xcAhgWpvUO — Carl Pei (@getpeid) 24 de marzo de 2022

Entonces, ese es el desafío: se trata de construir algo que funcione entre plataformas, que pueda proporcionar la interfaz, pueda construir esos puentes para una experiencia conectada más fluida.

Ya hay millones de teléfonos Android, con la tecnología de Qualcomm, que ejecutan el software de Google, y agregar otro teléfono a la mezcla no va a ser muy diferente.

Así que es el software el que cambiará la aguja, el software que define la experiencia, el software que tiene todo el valor.

¿Hacia dónde podría dirigirse esto? Una cosa que sabemos sobre las nuevas empresas es que muchas se financian con el objetivo no de construir una gran empresa, sino con el objetivo de ser compradas por una gran empresa. No podemos dejar de pensar que Nothing no se trata de construir el hardware, es un intento de crear una experiencia que es demasiado valiosa para pasarla por alto.

Escrito por Chris Hall.