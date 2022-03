Así es como se ve Nothing OS y podrás probarlo tú mismo en abril

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nothing anunció que planea lanzar un teléfono inteligente llamado Nothing phone (1) en su evento The Truth el 23 de marzo de 2022.

El teléfono estará alimentado por Qualcomm y ejecutará Android, pero Nothing dice que contará con Nothing OS. Hablando de Nothing OS, el fundador Carl Pei dijo que está diseñado para funcionar a la perfección con los productos de Nothing y algunos otros productos de marcas líderes en el mundo, gracias a su naturaleza abierta.

Está diseñado para ser simple y puro, y para aquellos que han seguido la historia de Carl Pei, no podemos evitar pensar que será como los primeros días de Oxygen OS en los dispositivos OnePlus.

Si bien no hay una línea de tiempo sobre cuándo se iniciará el teléfono Nothing (1), tenemos algunas pantallas que muestran cómo se verá el sistema operativo Nothing.

Nothing

Si bien actualmente solo tenemos algunas imágenes de la pantalla de inicio y de la pantalla de bloqueo, y la aplicación de grabación, está claro que este Android es bastante común. Los íconos de estado en la parte superior no se han cambiado, los íconos redondos y la barra de búsqueda de Google se ven como un Pixel . Pei confirmó que Nothing no duplicaría las aplicaciones de Google, pero trabajará para optimizar el sistema operativo Nothing y hacer que funcione de manera eficiente.

Nothing ha anunciado que podrá probar Nothing OS a través de su iniciador que estará disponible en abril a través de Play Store.

Para aquellos que no lo saben, el iniciador es la pantalla de inicio en un dispositivo Android y es fácil de instalar, por lo que puede obtener una sensación diferente en su pantalla de inicio y en la bandeja de aplicaciones.

Estas 3 fundas mantendrán su iPhone 13 delgado, protegido y con un aspecto fantástico Por Pocket-lint International Promotion · 25 Octubre 2021 Puede obtener todo tipo de estilos y niveles de protección de los estuches de Pitaka.

Actualmente no sabemos mucho más que eso, pero nos aseguraremos de compartir las noticias contigo cuando el iniciador de Nothing OS esté disponible en Play Store.

Escrito por Chris Hall.