Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nada ha confirmado que realizará un evento virtual para mostrar lo que viene en 2022.

Anunciado junto con la confirmación de la financiación de la serie B de $ 70 millones, Carl Pei, director ejecutivo y cofundador de Nothing, dijo:

"Con esta ronda de financiación, tenemos el combustible para realizar la siguiente fase de nuestra visión de un futuro digital sin fisuras. Estoy agradecido por el apoyo de nuestra comunidad e inversores. Nuestro primer año fue un calentamiento y no podemos espera para revelar lo que estamos construyendo en Nothing durante el próximo evento".

No ha habido escasez de especulaciones sobre lo que podría venir después de Nothing .

Hay rumores sobre el lanzamiento de un teléfono inteligente, con la sugerencia de que Nothing estaba mostrando esto a las figuras de la industria en el Mobile World Congress, respaldado por una "filtración" en el momento oportuno que muestra a Pei y al CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, examinando un dispositivo inédito .

Nothing tiene un acuerdo con Qualcomm y estamos seguros de que la compañía de San Diego estará en el centro de lo que sea que Nothing planee anunciar a continuación, y muchos verán un teléfono inteligente como la pieza central de las ambiciones de Carl Pei por Nothing.

En declaraciones a Pocket-lint en el Mobile World Congress 2022 , Pei señaló que lo que realmente quería que Nothing fuera un rival para la experiencia del ecosistema que ofrece Apple.

Es probable que veamos una serie de dispositivos altamente conectados lanzados en los próximos años, donde la experiencia es quizás más importante que cada parte individual.

Actualmente no hay confirmación de lo que podría anunciarse, pero con el evento programado para el 23 de marzo, no hay que esperar mucho.

Escrito por Chris Hall.