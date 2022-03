Nothing Phone se filtra en la práctica de Carl Pei con el CEO de Qualcomm

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ha habido una cantidad creciente de rumores en torno a la posibilidad de que haya un teléfono en camino de Nothing , la nueva marca de Carl Pei.

Lo último en esta historia proviene del conocido filtrador Evan Blass, quien compartió una imagen que muestra a Carl Pei de Nothing y Cristiano Amon de Qualcomm examinando un teléfono.

La imagen se comparte sin detalles, pero sabemos que está en el área de reunión detrás del stand de Qualcomm en el Mobile World Congress 2022. Lo sabemos porque pasamos mucho tiempo allí.

Anteriormente se informó que Nothing estaba mostrando el próximo teléfono en el MWC y luego de la adquisición de Essential en 2021, siempre pensamos que era una cuestión de cuándo en lugar de si.

No podemos decir mucho de la imagen, pero sospechamos que está en un estuche para ocultar su verdadero acabado y diseño, la ubicación del pulgar oculta convenientemente la matriz de la cámara hasta cierto punto.

La foto parece haber sido tomada el 1 de marzo de 2022; el personaje a la izquierda de la foto es Don McGuire, director de marketing de Qualcomm. Hemos deducido esto basándonos en los zapatos y la chaqueta de la foto filtrada, que coinciden con el atuendo que llevaba McGuire cuando compartió imágenes el mismo día.

Un año de @Snapdragon Insiders hacia abajo, para siempre. Gracias a todos los 4M+ Insiders de #Snapdragon por ser parte de esta increíble comunidad: ustedes son los que la hacen especial y la razón por la que nos encanta brindarles los extras que se merecen. pic.twitter.com/fM4M9FzFH4 – Don McGuire (@donnymac) 1 de marzo de 2022

Sabemos que Carl Pei estuvo en el stand de Qualcomm por estas fechas, porque nos sentamos con él el mismo día para hablar de Nothing .

Hay muchas preguntas, sin embargo, acerca de esta imagen. Sabemos que todas esas personas estaban allí, sabemos cuándo y dónde se lo llevaron, pero no sabemos quién se lo llevó.

Dado que estas salas no están llenas de gente, sospechamos que Cristiano Amon y Carl Pei saben exactamente quién lo tomó. Sospechamos que esa persona le pasó la imagen a Evan Blass para que jugara un papel en la creación del entusiasmo por el próximo Nothing Phone.

Si hay algo que sabemos sobre Carl Pei es que le encanta Internet y le encantan este tipo de juegos. Cuando OnePlus lanzó sus primeros teléfonos, se trataba de generar entusiasmo, por lo que era difícil conseguir que generaran un grado de exclusividad.

Luego, vimos a Carl Pei hablando con YouTubers de renombre como Marques Brownlee, revelando un teléfono OnePlus antes de lo previsto de una manera que sabía que atraería mucha atención entre la base de fanáticos en línea.

Esto no se siente diferente. No podemos verificar que este sea el Nothing Phone, no podemos verificar que se trate de una planta en lugar de una fuga genuina, pero tiene la sensación de que Nothing juega algunos juegos para generar interés para el próximo lanzamiento de su producto.

