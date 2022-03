Carl Pei sobre Nada, los ecosistemas y esos rumores de teléfonos inteligentes

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - "Se siente genial estar de vuelta", dice Carl Pei. "He estado bastante callado durante el último año y medio, muy feliz de estar de regreso, feliz de comenzar a contarle al mundo lo que estamos construyendo aquí".

Carl Pei es una cara familiar en la escena tecnológica, aunque ahora está parcialmente cubierta por la máscara facial obligatoria en el Mobile World Congress . Sus ojos escanean la habitación, parpadeando en reconocimiento mientras observa a su pequeña audiencia.

Habiendo sido uno de los fundadores de OnePlus , su salida de la submarca Oppo sorprendió a mucha gente cuando se embarcó en una nueva empresa, divertidamente llamada Nothing.

Por supuesto, sentado en una sala de reuniones en el stand de Qualcomm en MWC 2022, junto con Enrico Salvatori, presidente de Qualcomm Europa, y la anticipación es que escucharemos algo sobre el teléfono Nothing.

No eran.

Cuando se le preguntó si Nothing lanzaría un teléfono inteligente , Pei respondió rápidamente: "No comentaremos sobre categorías futuras".

Eso ni confirma ni desmiente un smartphone de Nothing, dejándonos con poco más que un rumor. Si bien la especulación en el piso de exhibición es que Nothing está desarrollando un teléfono, Carl Pei lo ha hecho demasiadas veces antes para revelar algo. Nos quedamos sabiendo que Nothing posee la antigua marca Essential , pero poco más.

Pero la Nada ya nos está diciendo lo que está tratando de lograr. La compañía destaca en su sitio web que está "elaborando productos intuitivos y perfectamente conectados que mejoran nuestras vidas sin estorbar". Para muchos, el teléfono inteligente es el centro de los productos conectados.

"Fui el primer niño en mi escuela en tener el iPod y también el primero en tener el iPhone", explica Pei, y nos cuenta el contexto de por qué está en una misión con Nothing: "También el primer niño que compró el teléfono Android … el G1, estaba muy entusiasmado con eso".

"Pero últimamente todo eso ha cambiado. Por el lado del hardware, al menos, ya no estoy tan entusiasmado con los nuevos productos. Siento que la sociedad tiene una visión cada vez más negativa de la tecnología. Ya no es inspirador y ese es el propósito fundamental". de nada."

Nada ha dicho antes que se trata de mezclarse con el fondo, los productos literalmente se vuelven nada cuando están haciendo lo que se supone que deben hacer. Lanzar un conjunto de auriculares con materiales transparentes fue una manifestación literal de esto, pero lo que Carl Pei realmente parece estar buscando es la eficiencia del ecosistema.

"Estamos construyendo un ecosistema de productos que se conectan a la perfección, si ese ecosistema se construye con éxito, entonces estamos en un segundo plano. Ya no nos sientes porque todo funciona de la manera que crees que lo hará".

"Creo que la oportunidad que tenemos frente a nosotros es que no hay alternativa a Apple... su ecosistema: todos sus productos funcionan bien entre sí. Pero si dejas el ecosistema de Apple y miras una PC con Windows y un par de altavoces Sonos etc., no tienes esa misma integración".

"Eso es lo que estamos tratando de construir, ese sistema de productos y la capa de conectividad".

A menudo se dice que Apple tiene una gran ventaja aquí, diseñando tanto su hardware como su software para garantizar la compatibilidad dentro del sistema, mientras que otros productos tienden a estar aislados. Actualmente, quizás solo Samsung y Huawei parecen estar buscando algo más grande en términos de ecosistema. Enfrentarse a Samsung sería un desafío Goliat.

Pei nos da la sensación de que la experiencia del ecosistema impulsará todas las elecciones que hace Nada. Refiriéndose al diseño de teléfonos inteligentes, Pei dice: "todas estas empresas, cuando hablan con la gente, se trata de especificaciones y características: nadie se comunica a un nivel superior".

"Personalmente, creo que lo que hace que Apple sea realmente fuerte es su integración de hardware y software".

Está claro entonces que, si bien muchos especulan sobre un teléfono de Nothing, ese no será un producto definitorio para la compañía. Si Nothing fuera a lanzar un teléfono, sería solo una parte de una imagen más grande, con el objetivo de brindar una mejor experiencia conectada que sus rivales. Sentado como estamos con el jefe de Qualcomm Europa, es difícil imaginar que Qualcomm no tendrá un papel importante que desempeñar en este proceso.

En cuanto al resto de nosotros, parece que tendremos que esperar un poco más antes de ver lo que viene después de Nothing.

Escrito por Chris Hall.