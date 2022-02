Nokia C21 Plus y Nokia C2 2nd Edition vienen con solo 2 años de actualizaciones de seguridad

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - HMD Global ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos dispositivos en su serie C. Estos son teléfonos de nivel de entrada, diseñados para ser asequibles y son teléfonos con los que Nokia ha tenido cierto éxito.

HMD Global ha anunciado la rentabilidad operativa para 2021 y parte de esto se reduce a un enfoque en el extremo inferior del mercado.

Después de haber realizado un aspiracional lanzamiento a la luna con el Nokia 9 PureView en 2019 , la atención se ha centrado en los dispositivos de nivel de entrada y de gama media desde entonces y obviamente está teniendo un impacto.

Eso da lugar al Nokia C21 Plus como el nuevo héroe de los teléfonos asequibles de Nokia. Tiene un precio de solo £ 99.99 o € 119 y obtienes una pantalla de 6.5 pulgadas, una cámara de 13 megapíxeles y funciona con hardware UNISOC.

Hay un modelo de posición más baja, el Nokia C21, que tiene el mismo tamaño pero reduce la capacidad de la batería y la funcionalidad de la cámara.

Aún más bajo es el Nokia C2 2nd Edition, que le costará solo £ 74.99 o € 79. Este modelo ofrece una pantalla de 5,7 pulgadas y tiene una cámara trasera de 5 megapíxeles. Pero cuenta con una batería extraíble de 2400 mAh.

Estos teléfonos son todos dispositivos 4G y, si bien hay apetito por estos teléfonos Android asequibles, hay algunos aspectos que plantean algunas dudas.

En primer lugar, estos son dispositivos Android Go , la versión liviana de Android que está diseñada para ejecutarse en estos dispositivos asequibles. Pero Android Go todavía está en la versión 11 y no sabemos cuándo Google lo actualizará para agregar nuevas funciones que llegaron con Android 12.

En segundo lugar, HMD Global solo ofrece 2 años de actualizaciones de seguridad en estos dispositivos. Eso es un poco sorprendente, dado que Nokia ha estado impulsando el mantra de "ámalo, confía en él, mantenlo" en sus teléfonos. Es difícil "mantenerlo" cuando es obsoleto después de 2 años.

Tal vez eso refleje la vida útil esperada de estos dispositivos, o tal vez sea solo que en el extremo asequible del mercado, no vale la pena el tiempo de desarrollo para admitir teléfonos durante períodos de tiempo más largos.

Escrito por Chris Hall.