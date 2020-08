Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Un teléfono Nokia no anunciado ha sido visto en una foto tomada en el set de No Time To Die, la película de James Bond.

Tomada durante una visita al plató del Príncipe Carlos, la imagen muestra un dispositivo con una unidad de cámara circular en la parte trasera, que se cree que es el teléfono Nokia 5G que se confirmó previamente que estaría en la película.

Coincide con el video también tomado durante la visita, que muestra débilmente el dispositivo en el escritorio también.

No se sabe exactamente qué modelo es, pero la línea de pensamiento actual es que se trata del Nokia 7.3 5G , del que se rumorea que aparecerá a finales de este año, al igual que la película pospuesta en sí.

Eso ahora está programado para su lanzamiento el 12 de noviembre, entonces, ¿cuál es la apuesta de que el 7.3 podría aparecer casi al mismo tiempo?

Incluso podría ser el Nokia 9.3 PureView , por supuesto, que todavía no ha aparecido este año. Aunque la forma de la cámara en la parte trasera no se parece a las muchas fotos filtradas de ese dispositivo.

La nueva película de James Bond se planeó originalmente para estrenarse en abril de 2020 y se pospuso debido a la pandemia mundial en curso. Claramente, Bond tuvo más tiempo para morir de lo que se esperaba originalmente.

Escrito por Rik Henderson.