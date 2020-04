Nokia 9.3 PureView: fecha de lanzamiento, especificaciones y rumores

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El Nokia 9 PureView se anunció en 2018, presentando un innovador sistema de cinco cámaras impulsado por la tecnología Light. Prometió un avance en la calidad de la imagen, prometió un control de profundidad como nunca antes, prometió ... prometió mucho.

El buque insignia de Nokia nunca zarpó realmente. El lanzamiento fue limitado, las pruebas realizadas por los medios fueron limitadas y se deslizó silenciosamente a un segundo plano. Pero se rumorea que Nokia se está preparando para regresar con un nuevo teléfono insignia Nokia 9.

Lanzamiento previsto en H2 2020

Los rumores sobre la actualización de Nokia 9 han ido y venido en los últimos años. En primer lugar, se dijo que Nokia iba a hacer una actualización rápida del hardware central, pero eso no sucedió. Más recientemente, se ha sugerido que el Nokia 9.3 podría lanzarse en la segunda mitad de 2020.

El lugar planificado más probable sería IFA 2020, que se celebrará en septiembre de 2020, pero no tenemos idea de si esa feria comercial se llevará a cabo. Sin embargo, septiembre es un plazo razonable para el lanzamiento.

Nokia 9.2 o Nokia 9.3?

Aquellos que sigan la estrategia de nomenclatura de Nokia sabrán que a la compañía le gusta lanzar teléfonos actualizados como incrementos de punto, por lo que terminará con el Nokia 7.2, por ejemplo. En 2020, sin embargo, la compañía saltó del Nokia 8.1 al Nokia 8.3 . En ese momento, Juho Sarvikas, director de producto de HMD Global, nos explicó que esto era mantener todo en línea y pasar directamente a 5G en el Nokia 8.

No hay nada que sugiera que HMD Global usaría una estrategia diferente en otros dispositivos: lanzar cualquier cosa como .2 ahora lo fecharía, por lo que Nokia 9.3, como se sugiere ampliamente, parece el nombre más probable.

1/3 91mobiles

Poco se ha dicho sobre el diseño hasta ahora. Sabemos que se espera que este dispositivo venga con una matriz de cinco cámaras en la parte trasera, por lo que esperamos que el diseño físico siga siendo similar, pero los rumores sugieren que el sistema de cinco cámaras será completamente diferente esta vez.

Los primeros renders sugirieron una pantalla de cascada, empujando los biseles hacia atrás y un diseño ligeramente cuadrado, aunque creemos que es poco probable dados los dispositivos recientes de Nokia. También se sugiere que el conjunto de cámaras se parecerá mucho más a los dispositivos Nokia 7.2 y Nokia 8.3.

Más allá de eso, hay muy poca información sobre cómo se verá realmente.

Exhibición en cascada?

¿Cámara perforada?

120Hz?

Los detalles son escasos sobre el tamaño y el aspecto de la pantalla Nokia 9.3, pero se sugiere que tendrá una frecuencia de actualización de 120Hz. Se espera que el proveedor del panel sea LG.

Se ha hablado tanto de una cámara perforadora como de una cámara debajo de la pantalla, aunque no se sabe con certeza qué podría aparecer en el nuevo teléfono.

Qualcomm Snapdragon 865 + 5G

Realmente no se ha dicho nada sobre el hardware para el nuevo Nokia 9, pero es poco probable que sea otra cosa que el Qualcomm Snapdragon 865 . Ya sea que se trate de la versión más nueva: se espera que el 865+ aparezca en la segunda mitad de 2020, o la versión que está actualmente disponible, no lo sabemos.

Con Nokia ya dando un paso hacia 5G con el Nokia 8.3, esperaríamos que el Nokia 9.3 también sea 5G, usando el módem Qualcomm X55, como lo han hecho muchos teléfonos inteligentes recientes.

Más allá de eso, hay muy poca información sobre qué esperar del nuevo teléfono.

Sistema de cámara convencional

Cámara principal de 64 o 108MP

OIS en la cámara principal

El Nokia 9 PureView es notable por el sistema Light que utilizó, con múltiples sensores que capturan información con el foco en la calidad de la imagen. Se cree que Nokia va a deshacerse del sistema Light por un sistema multicámara más convencional.

Es probable que resulte en una cámara principal de alto megapíxel, teleobjetivo, gran angular y quizás macro. Sospechamos que Nokia está analizando el éxito de compañías como Huawei y en su lugar seguirá ese camino.

En cuanto a los detalles, hay muy poco por ahí. Se dice que el sensor de 108 megapíxeles de Samsung está en evaluación, al igual que el sensor de 64 megapíxeles de Sony. Se cree que la cámara principal tendrá OIS.

Esta es probablemente una de las cosas más atractivas del Nokia 9.3 PureView: el software puro de Android. No hay muchas opciones para teléfonos Android puros: si no toma el Pixel 4 XL , no hay mucho por ahí. Esto podría estar a punto de cambiar con el Moto Edge + y Nokia ciertamente juega en el espacio puro de Android.

Esperamos que el teléfono se lance poco después del anuncio de Android 11, pero es difícil saber si estará listo para su lanzamiento completo en un nuevo dispositivo. Eso podría no suceder si estamos esperando que se inicie Pixel 5 para debutar el nuevo software.

Aquí hay un resumen de todas las filtraciones y rumores sobre el Nokia 9.3, construyendo la imagen de este próximo teléfono:

Los rumores sugieren que Nokia se alejará del sistema de cámara Light del teléfono original y ofrecerá algo mucho más convencional.

Un filtrador de Nokia en Twitter ha sugerido que hay varias versiones del Nokia 9.3 en pruebas, y se está probando una amplia gama de configuraciones de cámara.

No se ha decidido cuál de los sensores se utilizará para la grabación de videos: hay una opción entre un sensor de 64 megapíxeles de Sony y un sensor de 108 megapíxeles de Samsung. Sin embargo, ambos modelos en ambos sensores muestran resultados impresionantes y la versión final está casi lista. pic.twitter.com/o5Q9TAt4W0 - Nokia anew (@nokia_anew) 13 de abril de 2020

Refuerzo de los rumores de lanzamiento de Nokia , ahora con la sugerencia de que será el Nokia 9.3 después del lanzamiento de Nokia 8.3.

Se dice que Nokia está buscando tecnología debajo de la pantalla para la cámara frontal del próximo Nokia 9.

Los informes sugieren que Nokia no lanzará una actualización de Nokia 9 hasta la segunda mitad de 2020.

Renders apareció de un nuevo teléfono de cinco cámaras, sugerido para ser una nueva versión del Nokia 9. Cuenta con una cámara perforadora en la pantalla de cascada y un conjunto de cámaras rediseñado en la parte posterior, que se adapta al diseño de otros dispositivos Nokia.

Los rumores sugirieron que Nokia estaba buscando actualizar el hardware en el Nokia 9 PureView con un cambio a Qualcomm Snapdragon 855 y una cámara frontal perforadora. La actualización que se rumoreaba nunca apareció.