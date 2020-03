Nuevo lanzamiento del teléfono Nokia: cómo verlo y qué esperar

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Nokia no pudo presentar sus nuevos teléfonos en el Mobile World Congress, ya que no sucedió debido a que usted sabe qué, por lo que se realizará un evento de reemplazo el 19 de marzo.

Si bien los periodistas fueron invitados originalmente a un evento real en Londres para ver los teléfonos, ahora se ha cambiado para que sea un evento exclusivamente en línea; consulte a continuación para obtener más detalles.

No tenemos una imagen completa de lo que se lanzará, pero sí sabemos que Nokia usará el evento para lanzar su primer teléfono 5G que también aparece en la película de James Bond No Time To Die. El evento se titula "Presentación del nuevo capítulo para teléfonos Nokia", que alude un poco a la próxima generación de dispositivos móviles, que es, por supuesto, 5G.

Hemos recopilado todos los detalles sobre el lanzamiento para usted aquí, incluido cuándo y dónde está sucediendo, y cómo puede verlo.

El evento de lanzamiento tendrá lugar el 19 de marzo a las 4 p.m. GMT. Algunas horas locales son las siguientes:

Costa este de los EE. UU .: 12 p.m. EDT

Costa oeste de EE. UU .: 9 a.m. PDT

Reino Unido: 5 p.m. BST

Nueva Delhi, India: 9.30 p.m. IST

Beijing, China: 12 a.m. CST

Sydney, Australia: 3 a.m.EST

No sabemos cuánto durará el evento, pero esa hora de inicio es oficial: se pide a los asistentes físicos que se presenten a partir de las 4 p.m.

La buena noticia es que Nokia tendrá una transmisión en vivo en YouTube donde podrá ver el lanzamiento mientras sucede. El enlace actualmente va al video de lanzamiento de Nokia en diciembre, pero eso cambiará.

También está usando el hashtag #Nokiamobilelive para hablar sobre el anuncio en Twitter, así que asegúrese de revisar ese hashtag alrededor del momento de la transmisión en vivo para ver lo que dice la gente y si aún hay más detalles.

Como se mencionó, sabemos que se revelará un teléfono 5G en el lanzamiento. Nokia es un socio de Qualcomm a largo plazo, por lo que esperamos que utilice la plataforma Snapdragon 865 de última generación de Qualcomm .

Sin embargo, eso lo convertiría en un dispositivo insignia y también se ha hablado sobre un teléfono 5G de rango medio que utiliza la plataforma Qualcomm Snapdragon 765.

Los rumores han señalado al Nokia 8.2 como el nombre del teléfono 5G por un tiempo, eso o el Nokia 8.3.

También esperamos lanzar algo conocido como Nokia 5.2 o Nokia 5.3. Probablemente este no sea el teléfono 5G, pero es posible, aunque los teléfonos 5.x han estado bastante orientados al presupuesto hasta ahora.

Se informa que este teléfono tiene un sistema de cámara cuádruple con una lente principal de 16 megapíxeles, más una cámara de 5 megapíxeles y dos cámaras de 8 megapíxeles. Tendremos que esperar y ver qué se lanza realmente y qué funciones ofrecen.