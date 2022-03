Se filtró el benchmark Moto Edge 30, revela especificaciones clave

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de haber lanzado el modelo 'Pro' de su línea Edge 30 a principios de marzo, parece que Motorola está a punto de lanzar un modelo de menor potencia. Al menos, lo es si una supuesta lista de referencia filtrada es algo por lo que pasar.

En este punto de referencia filtrado, se revela que el teléfono tiene Android 12 cargado de fábrica, así como el potente procesador Snapdragon 778G de rango medio.

Esta CPU se compone de ocho núcleos, un núcleo "principal" de 2,5 GHz, junto con tres potentes núcleos de 2,2 GHz y cuatro núcleos ligeramente menos potentes de 1,8 GHz. Está emparejado con una unidad de procesamiento de gráficos Adreno 642L más 8 GB de RAM.

No se revela mucho más en una lista de referencia y, al igual que con cualquier supuesta fuga de Geekbench, también vale la pena acercarse con un poco de cinismo, porque no es la fuente más confiable, a menos que se revele junto con algunas filtraciones más creíbles como fotografías. Sobre todo porque el informe original no proporciona ningún vínculo directo con el resultado de referencia.

El Edge 30 es la continuación del Edge 20 , que en sí mismo funcionaba con el procesador Snapdragon 778 y se lanzó en la segunda mitad de 2021.

Si la filtración es precisa, parecería que el Edge 30 no representa un gran salto con respecto a su predecesor, que en estos días es una forma popular de actualizar las líneas telefónicas.

Hemos visto un número cada vez mayor de fabricantes que actualizan sus rangos de teléfonos con cambios menores en las especificaciones dos veces al año, independientemente de dónde se encuentren esos dispositivos en la cadena alimenticia. Entonces, no sería tan sorprendente si esta fuga de Moto Edge 30 resultara ser precisa.

Escrito por Cam Bunton.