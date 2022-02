Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Motorola, propiedad de Lenovo, lanzó por primera vez el teléfono inteligente Moto G Stylus hace dos años específicamente para competir con la serie Samsung Galaxy Note a un precio mucho más asequible. Ahora, la compañía presenta el Moto Edge Plus como su último teléfono con lápiz óptico. Funciona con Smart Stylus de Motorola , pero hay algunas advertencias.

A partir de $ 1,000 en los EE. UU. (o $ 900 con un descuento por tiempo limitado), el Moto Edge Plus ofrece soporte de lápiz óptico nativo. Si desea usarlo con el Smart Stylus de Moto, es un extra opcional que viene incluido con una cubierta tipo folio. Moto Edge Plus tampoco tiene almacenamiento de lápiz óptico incorporado; por lo tanto, para recargar el lápiz óptico, usa la carga inalámbrica inversa de 5 vatios del teléfono.



El Edge Plus ejecuta el chip Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm , luce una pantalla OLED de 2400 x 1080 de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz y ofrece carga inalámbrica Qi de 15 vatios y altavoces estéreo duales con soporte para Dolby Atmos. El modelo base incluye 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería de 4800 mAh. Si desea más capacidad, puede obtener el teléfono con hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Motorola también se ha comprometido a dos años de actualizaciones del sistema operativo Android y tres años de actualizaciones de seguridad bimensuales.

Para las cámaras, el Moto Edge Plus tiene una cámara principal de 50 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles que puede hacer fotografía macro. La tercera cámara trasera es solo un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Pero hay una cámara selfie de 60 megapíxeles en el teléfono. Las cámaras traseras del teléfono también se pueden usar como cámaras web durante las videollamadas cuando se conectan a una PC cercana.

Motorola afirma que Edge Plus es el primer teléfono compatible con la plataforma Snapdragon Spaces VR de Qualcomm cuando se combina con las gafas inteligentes A3 Think Reality de Lenovo . El teléfono también es compatible con la plataforma Ready For de Motorola, que permite que el teléfono se conecte a un televisor o monitor cercano para proporcionar una interfaz de usuario similar a la de un escritorio, muy parecida al modo Dex de Samsung.

También tiene la plataforma de seguridad Thinkshield para ayudar a proteger los datos confidenciales.

Motorola dijo que Edge Plus estará disponible pronto, pero no ha anunciado una fecha de lanzamiento exacta. El teléfono se venderá desbloqueado en Motorola y en determinadas tiendas y operadores de EE. UU.

Escrito por Maggie Tillman.