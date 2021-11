Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Motorola nunca ha sido tímido cuando se trata de lanzar varios teléfonos dentro de un rango con especificaciones muy similares. Para 2021 eso no es diferente. A pesar de prometer una simplificación de su serie, con un posicionamiento de "mayor número significa mayores características", hay cuatro nuevos teléfonos de gama baja de la serie G a finales de 2021: el G31, G41, G51 5G y G71 5G.

Eso sin olvidar el quinto producto de gama alta, el G200 . Uf.

Sin embargo, no todos estos teléfonos de menor especificación llegarán a todos los territorios. Aparte del G200 de nivel superior, solo el G31 del peldaño inferior llegará a las costas del Reino Unido, por ejemplo, y los otros se dirigirán a lanzamientos europeos en diferentes regiones.

Aun así, la presencia del G31 es algo peculiar, ya que llega solo nueve meses después del lanzamiento del G30 . Entonces, ¿qué tiene de diferente? En resumen: el G31 abandona Qualcomm por un chipset MediaTek Helio G85 y cambia la disposición de la cámara principal a un sensor de 50 megapíxeles.

El uso de este sensor de 50MP es un elemento básico en muchos de estos nuevos teléfonos, y el G71 5G y el G51 5G también lo emplean en sus configuraciones, junto con un sensor de profundidad y un ultra ancho (con visión macro integrada para primeros planos).

Aquí hay un desglose rápido de las diferencias entre los cuatro teléfonos:

Cámaras: principal de 50MP, sensor de profundidad y ultra gran angular (G71, G51, G31), principal de 48MP con estabilización óptica (solo G41)

Procesador: Snapdragon 695 (G71), Snapdragon 480 Pro 5G (G51), MediaTek Helio G85 (G31 y G41)

Pantalla: LCD Full HD de 6,8 pulgadas a 120 Hz (G51), OLED Full HD de 6,4 pulgadas a 60 Hz (G71, G41, G31)

Capacidad de batería de 5,000 mAh (G71, G51, G41, G31)

Así que ahí lo tenemos, no hay escasez de teléfonos de la serie Moto G debido. Al menos, la eliminación de complementos de nombres, como Poder, Estilo, etc., ahora es claramente una cosa del pasado, tanto si te gusta la convención numérica como si no.

