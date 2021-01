Motorola muestra una solución de carga de aire basada en Qi

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Espera todo el año por un sistema de carga de aire y luego llegan dos a la vez. Junto con Xiaomi mostrando el Mi Air Charge , Motorola ha publicado su propio video en Weibo mostrando el cambio inalámbrico de largo alcance.

Se ha hablado de esta forma de "carga por aire" durante varios años , utilizando efectivamente un rayo de energía para cargar dispositivos. Evita la molestia de tener que colocar un teléfono en una posición perfecta para que se cargue, en lugar de permitir la carga de dispositivos solo dentro de un área en particular.

Imagine, por ejemplo, que podría dejar su teléfono o mirar en la cocina y se cargarían. Ese es el objetivo a largo plazo de estos sistemas, o mejor aún, la carga pasiva de dispositivos cuando sea necesario, en lugar de tener que detener y cargar deliberadamente un dispositivo porque se está agotando.

La demostración de Motorola se ha publicado en Weibo y no es un escaparate pulido como el que tenemos de Xiaomi. El dispositivo que realiza la carga parece estar etiquetado como Motorola One Hyper, aunque ese no será un nombre comercializable, porque se lanzó un teléfono 2020 con ese nombre .

La demostración de Moto muestra que se están cargando dos dispositivos Motorola Edge (aunque creemos que en realidad es el Edge + ), uno a 100 cm y otro a 80 cm. Parece estar utilizando el sistema de carga inalámbrico Qi existente en estos dispositivos, lo que agregaría atractivo, porque entonces podría simplemente comprar este tipo de cargador y beneficiarse de una variedad de dispositivos.

Durante la demostración, se coloca una mano frente al cargador y la carga inalámbrica se detiene, lo que tal vez genera más preguntas de las que responde, pero nos dice que necesitará una proximidad y una línea de visión bastante cercanas; imaginamos que es una solución de bajo consumo de energía.

Con Xiaomi y Motorola mostrando tecnologías similares, parece que podríamos ver este tipo de dispositivo de carga obteniendo un lanzamiento comercial bastante pronto. Queda por ver exactamente cómo reaccionarán los clientes; es probable que las preguntas más importantes estén relacionadas con la seguridad y el impacto que tiene en el resto del entorno en el que se encuentra.

Escrito por Chris Hall.