Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Fue a mediados de enero cuando se rumoreaba que el Motorola Edge S aparecería a finales de mes. Y parece que sí, después de un evento de lanzamiento del 26 de enero, pero solo en China, donde parece que esta edición S del teléfono está destinada exclusivamente.

También es un movimiento inusual, ya que Motorola, propiedad de Lenovo, no lanza teléfonos en China. No ha sido necesario, realmente, ya que Lenovo está para eso (que, por el contrario, realmente no lanza dispositivos fuera de China). El Edge S cambia todo eso.

¿Y qué hay del teléfono? Como se esperaba , incluye el procesador Qualcomm Snapdragon 870 , completo con conectividad 5G, para mantener la pantalla LCD de 6.7 pulgadas funcionando cómodamente a su frecuencia de actualización de 90Hz.

Sin embargo, notará que no hay una "ventaja" para este dispositivo Edge. Lo que es de lo más peculiar. El objetivo de la serie Edge, como la entendimos, era ofrecer un borde de pantalla curvo, como se ve en Moto Edge y Edge + , para que la pantalla casi se derrita del bisel. Pero ese no es el caso con Edge S.

Y con las conversaciones sobre el lanzamiento de Motorola de un dispositivo de la serie G con un procesador de la serie Snapdragon 800 , ¿podría el Edge S ser el preludio de un lanzamiento global más amplio bajo una apariencia diferente?

De todos modos, volviendo al Edge S: también incluye una configuración de cámara frontal de doble agujero perforado, mientras que la parte trasera ofrece una disposición cuádruple que comprende un sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 16MP, un sensor de profundidad de 2MP y un sensor de tiempo. sensor de vuelo (diríamos que son tres cámaras ya que el sensor de profundidad y ToF hacen el mismo trabajo).

Se espera que el Motorola Edge S llegue a principios de febrero, pero como se indicó anteriormente solo en China. Comienza una nueva era para la marca en Oriente, pero por lo demás, a nuestros ojos, solo diluye la marca Edge para el resto del mundo.

Escrito por Mike Lowe.