(Pocket-lint) - Antes del CES 2021 , Motorola anuncia un nuevo dispositivo 5G asequible: el Motorola One 5G Ace, a partir de $ 399. La marca propiedad de Lenovo también está actualizando sus teléfonos inteligentes Moto G Power , Moto G Play y Moto G Stylus .

El Motorola One 5G Ace sigue al Motorola One 5G , que no es solo un buen teléfono porque ofrece 5G a prueba de futuro. Es simplemente un buen teléfono de $ 399 por todo lo que ofrece , incluida una experiencia de software fluida y un precio razonable. Parece un poco pegajoso, pero por lo demás, hay poco dentro del espacio que pueda tocar este Moto. Hasta ahora. Los pedidos anticipados del One 5G Ace de Motorola se lanzan el 8 de enero.

El One 5G Ace funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 750G 5G y tiene de 4GB a 6GB de RAM con 64GB o 128GB de almacenamiento (además, tiene la capacidad de expandirse a 1TB con expansión de tarjeta microSD). Otras características incluyen una pantalla de 6.7 pulgadas y una batería de 5,000 mAh. El One 5G Ace tiene un marco de plástico y vendrá en las opciones de color Volcanic Grey y Frosted Silver en el momento del lanzamiento.

En términos de lentes, ofrece un sistema de tres cámaras en la parte trasera, que consta de una principal de 48 megapíxeles, una ultra gran angular de 8 megapíxeles y una Macro Vision de 2 megapíxeles. La cámara frontal es un sensor Quad Pixel de 16 megapíxeles.

En general, el Motorola One 5G Ace es un dispositivo de nivel medio que debería competir directamente con el asequible teléfono Pixel 4A 5G de Google.

Pasando a la actualización de la serie Moto G, la segunda versión del Moto G Stylus tiene un diseño actualizado y un nuevo lápiz. Es un dispositivo 4G que se ejecuta en la plataforma Qualcomm Snapdragon 678. Ofrece 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (hasta 512 GB con microSD).

Otras características incluyen una pantalla de 6.8 pulgadas, una batería de 4.000 mAh y el mismo sistema de tres cámaras y disparador de selfies que se encuentra en el One 5G Ace.

El siguiente es un Moto G Power actualizado, un dispositivo de gran presupuesto de batería con un precio inicial de $ 199. Está alimentado por el procesador Qualcomm Snapdragon 662 y 3GB o 4GB de RAM. Tiene una pantalla de 6.6 pulgadas, una enorme batería de 5,000 mAh y nuevamente cámaras traseras triples (principal de 48 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y profundidad de 2 megapíxeles). La cámara frontal, sin embargo, se reduce a 8 megapíxeles.

Puede obtener el Moto G Power con 32 GB o 64 GB de almacenamiento, con soporte para tarjetas microSD de hasta 512 GB. Empieza en 249,99 dólares .

Por último, Motorola presentó el Moto G Play de $ 169 con una pantalla de 6.5 pulgadas, sistema de doble cámara de 13 megapíxeles, procesador Qualcomm Snapdragon 460, 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento (hasta 512GB con microSD) y batería de 5,000mAh.

Los tres teléfonos Moto G se lanzarán el 14 de enero en los EE. UU. El One 5G Ace se lanzará el mismo día en Best Buy, Amazon y otros lugares.

La disponibilidad del operador de EE. UU. Debería seguir en los próximos meses.

En términos del software que se ejecuta en todos los teléfonos, es Android 10. Pero viene una actualización para Android 11, dijo Motorola.

Escrito por Maggie Tillman.