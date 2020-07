Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La serie Moto G de Motorola es una de las mejores gamas de teléfonos inteligentes de bajo presupuesto. Desde su lanzamiento en 2013, ha seguido mejorando a lo largo de los años, ofreciendo una relación calidad-precio excepcional en el presupuesto y en los mercados de teléfonos inteligentes de gama media .

El Moto G8 Plus se lanzó en octubre de 2019, lo que significa que casi podría ser el momento de su actualización anual que se espera se llame Moto G9 Plus.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre el Moto G9 Plus.

Posiblemente octubre 2020

Con suerte menos de £ 250 en el Reino Unido

Aunque no se ha mencionado una fecha específica en los rumores, el Motorola Moto G8 Plus se lanzó en octubre de 2019, por delante del resto de la gama G8, que incluye el Moto G8 Power , el Moto G8 Power Lite y el Moto G8 .

Con un par de rumores sobre el Moto G9 Plus, se cree que su lanzamiento no está muy lejos. En algún momento en octubre de 2020 tendría sentido, un año después de su predecesor. En cuanto al resto de la gama Moto G9, si Motorola sigue el patrón G8, es probable que los dispositivos aparezcan a principios de 2021.

En términos de precio, el Moto G8 Plus cuesta £ 239 en el Reino Unido y € 269, no está disponible en los EE. UU. Por lo tanto, esperamos que el Moto G9 Plus se mantenga por debajo de las £ 250 en el Reino Unido. Una lista filtrada en un sitio minorista español lo ubica en € 277.15, que es alrededor de £ 250 en el Reino Unido y $ 315 en los Estados Unidos.

Diseño de plástico probable

Se espera resolución Full HD +

6.3 pulgadas o más grande esperado

Tanto el Motorola Moto G8 como el G8 Plus tienen respaldos y marcos de plástico. Sería maravilloso ver que el G9 Plus obtiene un estiramiento facial más premium, tal vez cambiar ese plástico por vidrio, pero no hay nada que sugiera que este sea el caso en este momento y no querríamos ver un aumento de precios para el privilegio tampoco.

El Moto G8 Plus tiene una muesca de lágrima en la parte delantera en la parte superior de la pantalla para permitir la cámara frontal y hay un discreto sistema de triple cámara en la parte posterior, ubicado en la esquina superior izquierda. Su pantalla de 6.3 pulgadas tiene una resolución Full HD +, por lo que esperaríamos al menos el mismo tamaño y resolución del Moto G9 Plus.

4 GB de RAM / 128 GB de almacenamiento mencionados

Qualcomm Snapdragon 690?

5G capaz?

El Motorola G9 Plus ha sido incluido en un sitio minorista con 4 GB de RAM, lo mismo que el Moto G8 Plus, y 128 GB de almacenamiento, que es el doble de lo que ofrece el G8 Plus. Sin embargo, no hay nada que diga que la lista es precisa y es probable que haya un par de variantes.

Con el Moto G8 Plus que ofrece una batería de 4000 mAh, junto con el procesador Qualcomm Snapdragon 665, esperamos ver actualizaciones en ambas áreas para el Moto G9 Plus.

Nos encantaría ver el recientemente anunciado Snapdragon 690 a bordo, que ofrece 5G , pero por el momento, las filtraciones del Moto G9 Plus no han sugerido ningún hardware específico, aparte de una batería de 4700 mAh con carga rápida de 30W.

Más características que la gama G9 probable

El Motorola Moto G8 Plus tiene un sistema de cámara triple en la parte trasera compuesto por un sensor principal de 48 megapíxeles, un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y una cámara de acción de 16 megapíxeles. En el frente, hay una cámara selfie de 25 megapíxeles.

Todavía no hay filtraciones que sugieran qué capacidades de cámara podemos esperar del Moto G9 Plus, pero es probable que ofrezca más en términos de características que el resto de la futura gama Moto G9.

Aquí están todos los rumores que rodean el Moto G9 Plus hasta ahora.

El Motorola Moto G9 Plus apareció en el sitio web de la Autoridad de Certificación TUV Rheinland con los números de modelo XT2087-1 y XT2087-2. El dispositivo figuraba en la lista con una batería de 4700 mAh y capacidades de carga rápida de 30 vatios.

Un dispositivo con el número de modelo Motorola XT2087-2 ha aparecido en el sitio web de certificación EEC . Aunque el Moto G9 Plus no se menciona por su nombre en la certificación, el número de modelo enumerado se ha asociado con el G9 Plus en el pasado en el sitio minorista español Paratupc.

El usuario de Twitter @ Sudhanshu1414 compartió una captura de pantalla del sitio minorista español Paratupc con el Motorola Moto G9 Plus, número de modelo XT2087-2, listado con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento por € 277.15.

Escrito por Britta O'Boyle.