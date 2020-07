Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

¿Desea una conectividad 5G súper rápida pero no quiere pagar mucho dinero? Es posible que desee un Moto G 5G Plus en ese caso.

Esta no es la primera vez que la marca produce un teléfono 5G de ninguna manera, pero es la primera vez para la serie G, con el objetivo de ser asequible.

Esto es lo que puede esperar del Moto G 5G Plus.

Dimensiones: 168 x 74 x 9 mm / Peso: 207 g

Diseño repelente al agua (sin clasificación IP)

Escáner de huellas dactilares de posición lateral

Acabados: Surfing Blue, Mystic Lilac

Toma de auriculares de 3,5 mm

NFC (Google Pay)

Hay muchos teléfonos en la familia Moto G. El G 5G Plus se ubica entre ellos en el extremo superior, no solo por su módem 5G en el interior, sino también por varias especificaciones.

Hay NFC para pagos sin contacto, como Google Play, que no es un elemento básico en algunos de los modelos más económicos en el rango. Hay un sensor de huellas dactilares de posición lateral, sobre el botón de encendido, en lugar de usar el método de posición posterior, lo que lo convierte en un diseño más limpio y completo.

Sin embargo, no se confunda entre el Moto G 5G Plus y el Moto G Pro , este último no viene con conectividad 5G, sino que cuenta con un lápiz óptico integrado.

Ah, y porque probablemente te estés preguntando, ¿por qué Plus? No hay una buena respuesta para eso todavía. El ciclo de lanzamiento de Motorola está fuera de control, así que espere que se lance un dispositivo 5G no Plus dentro de unos meses (lo mismo sucedió con el G8 Plus , que se lanzó muchos meses antes que el G8 ).

Pantalla Cinema Vision de 6.7 pulgadas

Full HD + (1080 x 2400)

Frecuencia de actualización de 90Hz

Relación de aspecto 21: 9

Donde el dispositivo 5G entrega más grande que la mayoría de sus primos de la serie G es con la pantalla. Con 6,7 pulgadas, tiene el mismo tamaño físico, y una relación de aspecto de 21: 9, como lo encontrará en el Motorola Edge + de gama alta.

Sin embargo, el G 5G Plus no tiene los bordes curvos, pero aún transporta la frecuencia de actualización de 90Hz, lo que lo convierte en un posicionamiento premium. La resolución, en Full HD +, también ofrece mucho en el frente de píxeles.

Sistema de cámara trasera cuádruple:

Principal: 48 megapíxeles, apertura f / 1.8, tamaño de píxel de 1.6 μm Ancho (118 grados): 8MP, f / 2.2, 1.12μm Macro (foco de 2 cm): 5MP, f / 2.2, 1.12μm Profundidad: 2MP, f / 2.2, 1.75μm

Sistema de cámara dual selfie:

Principal: 16MP, f / 2.0, 1.0μm Ancho: 8MP, f / 2.2, 1.12μm

Video 4K a 30 fps máx.

Como puede ver desde la parte trasera del G 5G Plus, la unidad de la cámara es distintiva. Posicionado en la esquina superior tiene cuatro lentes distintas: una cámara principal de 48 megapíxeles, junto a un gran angular (8MP), macro de primer plano (5MP) y sensor de profundidad de desenfoque de fondo (2MP). Sin embargo, después de haber utilizado las lentes de profundidad y macro en otros dispositivos, puede descontarlas más o menos: no son muy capaces.

La primera vez que se ve un teléfono Moto G se ve en la parte delantera: hay un diseño de doble orificio; esas dos aberturas circulares en la pantalla permiten que las cámaras de selfies anchas y ultra anchas se asomen. No nos gusta cómo aparece en términos de diseño, pero hay mucho potencial adicional de los selfies ultra amplios, como cuando se dispara a un grupo de amigos.

Batería de 5,000 mAh, TurboPower con cable (20 W)

Procesador Qualcomm Snapdragon 765

Sistema operativo Android 10

Opciones de 4 GB / 6 GB de RAM

5G (sub-6GHz)

La familia Moto G se ha ido expandiendo gradualmente. El G 5G Plus no es diferente: tiene 9 mm de grosor porque hay una gran capacidad de batería en su interior. De hecho, coincide con el Moto G8 Power en términos de capacidad. Eso significará que el G 5G Plus durará una edad, y aguantará más tiempo cuando esas conexiones extra rápidas exijan más duración de la batería.

También es un dispositivo bastante potente, con el procesador 765 de Qualcomm. Uno, esto es compatible con 5G. Dos, incluso aparece en dispositivos emblemáticos, como el LG Velvet . Esperábamos que Moto fuera un poco más bajo, con una plataforma SD690, pero ese no es el caso, tal vez eso aparecerá en el G 5G no Plus más adelante.

En términos de software, es el tratamiento habitual de Google Android, completo con la aplicación Moto para manejar distintas funciones de visualización, acciones, consejos y juegos. Es una experiencia de software limpia, sin duplicaciones injustificadas de aplicaciones como las que encontrarás en una competencia menor.

Curiosamente, este modelo G no está destinado a América del Norte. En una llamada con Pocket-lint, Motorola fue explícito que es un lanzamiento exclusivo para Europa. Si eso significa un tipo diferente de teléfono, o uno con un nombre diferente, en el futuro no está claro actualmente.

4GB + 64GB: € 349, disponible a partir de julio

6GB + 128GB: € 399, disponible a partir de julio

El G 5G Plus vendrá en dos variantes: un modelo de 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento, con un precio de £ 299 / € 349; y un modelo de 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, con un precio de £ 349 / € 399. Ambos estarán disponibles a partir de julio, quizás agosto, dependiendo de los detalles del país.

Ese es realmente el objetivo del Moto G 5G Plus: ofrecer velocidades rápidas a un precio más bajo que la mayoría de la competencia. A medida que pasan los meses, esta área es donde el mercado móvil se centrará cada vez más, y Motorola es uno de los primeros en llegar allí.