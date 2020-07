Moto G 5G Plus ofrece conectividad rápida a un precio más bajo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Motorola no ha sido tímido cuando se trata de lanzar teléfonos: la serie G ha tenido innumerables lanzamientos en un corto espacio de tiempo. Y ahora está recibiendo su primer teléfono 5G conectado, el Moto G 5G Plus.

¿Por qué más? Eso es algo que Motorola no pudo responder cuando le preguntamos a la compañía. Pero dado su oscuro ciclo de lanzamiento, por ejemplo, el G8 Plus llegó mucho antes que el G8 , anticiparíamos que llegará un G 5G en un futuro no muy lejano.

Pero volvamos al 5G Plus. Este ciertamente no es el primer teléfono 5G de Motorola: fue la primera compañía en ofrecer dicha conectividad, con el 5G Moto Mod ; Más recientemente, el Motorola Edge + ha lanzado al mercado 5G de doble banda , pero es el primer dispositivo de la serie Moto G que ofrece dicha conectividad con un enfoque en el precio más bajo.

¿Cuánto? El 5G Plus tendrá un precio de £ 299 / € 349 en su 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento; cuesta £ 349 / € 399 en sus 6 GB de RAM y 128 GB de formato de almacenamiento. No hay precio en los EE. UU. Porque, como confirmó Motorola en una entrevista con Pocket-lint, el Moto G 5G Plus no está destinado a América del Norte.

Otros aspectos centrales del 5G Plus es la pantalla de 6.7 pulgadas en la parte frontal, que es similar al panel del Moto Edge, ya que tiene un aspecto 21: 9 y el mismo tamaño, resolución Full HD + y actualización de 90Hz, pero, por supuesto, , menos los bordes curvos. Hay una cámara dual para selfies, de ahí el doble agujero en la parte delantera, con cámaras anchas y ultra anchas.

En la parte posterior verá una disposición de cuatro cámaras, que comprende un sensor principal de 48 megapíxeles (utiliza la tecnología Quad Pixel para combinar cuatro en una, brindando resultados de 12MP por defecto), un gran angular de 8MP (118 grados), una macro de 5MP (para primeros planos) y un sensor de profundidad de 2MP.

Agregue una batería de 5,000 mAh, un escáner de huellas dactilares de montaje lateral y la serie de procesadores Snapdragon 765 de Qualcomm (necesarios para 5G, aunque pensamos que sería el SD690 ), y el Moto G 5G Plus suena como una trampa . Estará disponible desde finales de julio hasta principios de agosto en varias partes de Europa.