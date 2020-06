Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Motorola, propiedad de Lenovo, anunció un teléfono con una cámara selfie emergente.

Llamado Motorola One Fusion Plus , es el segundo teléfono de Motorola con una cámara selfie emergente, después del Motorola One Hyper del año pasado. Similar a su predecesor, presenta una pantalla de 1080p de 6.5 pulgadas sin muesca ni perforadora. En términos de diferencia, hay una serie de actualizaciones presentes.

Por ejemplo, en la parte exterior del teléfono, hay una matriz de cuatro cámaras en la parte posterior. Contiene un sensor de 64 megapíxeles, una cámara gran angular de 8 megapíxeles, una cámara macro de 5 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles. En el interior, hay una batería de 5,000 mAh, 6 GB de RAM y un procesador Snapdragon 730. El One Hyper tenía cámaras duales, 4 GB de RAM, una batería más pequeña y un chip más lento.

Pero ambos teléfonos tienen un conector para auriculares de 3.5 mm.

En cuanto a esa cámara selfie emergente, por ejemplo, GSMArena descubrió que el Motorola One Hyper cuenta con un sensor de 16 megapíxeles, mientras que el One Hyper tiene uno de 32 megapíxeles. Motorola también implementó una carga más lenta de 15W, frente a 27W para One Hyper. Súmelo todo, y el Motorola One Fusion Plus se venderá por 15 € menos que el One Hyper cuando se lance en Europa a fines de junio de 2020.

Se espera que cueste € 299 (alrededor de $ 337 / £ 262). Actualmente no hay información sobre un lanzamiento en los EE. UU.