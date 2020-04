Evento de lanzamiento de Motorola Edge: cómo mirar y qué esperar

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ha pasado un tiempo desde que Motorola lanzó un teléfono insignia si no cuenta el Razr plegable. Pero la compañía ahora ha confirmado que planea celebrar un evento en abril para presumiblemente anunciar un nuevo teléfono premium, el Moto Edge , que se filtró repetidamente en las últimas semanas.

Motorola planea realizar un "Ventilador electrónico de lanzamiento insignia" solo en línea el miércoles 22 de abril a las 12 p.m. ET (9 a.m. ET / 5 p.m. GMT).

Esta llegando Únase a nosotros para el Motorola E-vent de lanzamiento insignia, 22 de abril, 11 a.m. CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg - Motorola (@Moto) 13 de abril de 2020

Es probable que Motorola organice su transmisión en vivo del evento en YouTube . También puede seguirlo en el sitio web y Twitter de la compañía. Esperamos insertar el reproductor de transmisión en vivo aquí una vez que esté disponible, así que marque esta página y asegúrese de revisar el 22 de abril.

De hecho, hay dos nuevos teléfonos insignia que vienen de Motorola, según el rumor: el Motorola Edge y el Edge +. Se espera que presenten pantallas de "cascada" de borde curvo de 6.7 pulgadas con perforaciones para la cámara selfie. En la parte posterior, en el Edge +, debería haber una configuración de cámara vertical que albergue cuatro sensores. El modelo Edge estándar debería tener tres sensores.

Ambos teléfonos podrían admitir 5G, aunque se espera que el Edge confíe en el Snapdragon 765, mientras que el Edge + podría obtener el Snapdragon 865. Ese es el mismo conjunto de chips que se encuentra en la mayoría de los otros buques insignia de 2020, lo que sugiere que el Edge + es el más premium de los dos teléfonos.

