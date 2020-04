Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El primer teléfono plegable de Motorola, también conocido como el Razr plegable, finalmente viene en un nuevo color dorado ruborizado, que ahora puede comprar.

El modelo de oro fresco, llamado Noir black, presenta un diseño de color negro y dorado. Es un teléfono exclusivo de Verizon que cuesta $ 1,500 en los EE. UU. Cuenta con las mismas especificaciones que el modelo original. En nuestra revisión del teléfono plegable , dijimos que es el plegable más completo hasta la fecha, uno que aborda los problemas con los pliegues de la pantalla y la calidad de construcción de una manera adecuada y convincente. Preferimos meter esto en las soluciones de Samsung o Huawei.

Aunque el plegable ahora tiene una opción de color dorado, el teléfono en sí sigue siendo muy criticado. El procesador no es el mejor, y las cámaras no son una característica particularmente destacada, y la duración de la batería podría ser cuestionable (no podemos decirlo con certeza). Pero, aún así, para nosotros, el Razr plegable es el teléfono plegable más completo hasta la fecha, uno que aborda problemas con arrugas de pantalla y calidad de construcción.

Preferimos meter esto en las soluciones de Samsung o Huawei todos los días de la semana. Consulte nuestra revisión del teléfono plegable para obtener más detalles. Puede pedir el Razr de oro rubor ahora en capacidades de 128GB por $ 1,499.99 de Verizon.