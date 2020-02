Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Se cree que los próximos teléfonos de Motorola se llamarán Motorola Edge Plus, Motorola One Mid y Motorola Moto G8 Power Lite, si se cree la información y las especificaciones recientemente filtradas de Mishaal Rahman de los desarrolladores de XDA.

Curiosamente, en una serie de tweets , Rahman dijo que Edge Plus contará con un panel sAMOLED curvo de resolución Full HD + (2340 x 1080 píxeles) de 6.67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90Hz. También incluye un chip Qualcomm Snapdragon 865 y debe admitir redes 5G. También en el interior, habrá 12 GB de RAM y una batería de 5,000 mAh que podrían admitir la funcionalidad de carga rápida.

Rahman cree que el Edge Plus será el primer teléfono inteligente insignia de Motorola desde el Moto Z3, que se lanzó en 2018. Eso significa que el nuevo Motorola Razr 2019 no se considera un buque insignia, y dado que funciona con el chip Snapdragon 710 de rango medio, es difícil discutir con esa lógica.

Logotipo de Motorola Edge +. Este es el primer buque insignia de Motorola desde el Moto Z3.



-Snapdragon 865

-6.67 "2340x1080 pantalla curva de 90Hz

-Verizon / ROW

-Más de 5000 mAh (5170?) Batería

-Hasta 12 GB de RAM pic.twitter.com/l5vfMqX8P8 - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 25 de febrero de 2020

En cuanto al One Mid, es probable que sea un dispositivo Android One, que ofrezca una pantalla de resolución Full HD + (2340 x 1080 píxeles) de 6.53 pulgadas, un chip Snapdragon 675 y una batería de 4,000 mAh. Claramente, este es un dispositivo de gama baja, ya que tiene un procesador de dos años. El Moto G8 Power Lite no será tan económico, en comparación, porque traerá un chip MediaTek Helio P35 y una batería de 5,000 mAh.

Se incluyó una imagen de la marca Edge en el volcado de especificaciones de Rahman, aunque no hay imágenes reales de los próximos dispositivos.