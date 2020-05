Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Aunque la gran mayoría de los teléfonos no son compatibles con eSIM, es solo cuestión de tiempo antes de que muchos teléfonos inteligentes adopten tarjetas SIM electrónicas, esencialmente eliminando la necesidad de tener una tarjeta SIM física (y, por lo tanto, una ranura SIM).

El primer teléfono completamente eSIM ahora se ha anunciado en forma de teléfono plegable Motorola Razr . Espere muchos más para seguir este año, pero los nuevos Galaxy S20 , S20 + y S20 Ultra no tienen eSIM. Sin embargo, el Galaxy Z Flip plegable tiene un eSIM además de una ranura SIM estándar.

Los teléfonos que tienen soporte eSIM junto con una SIM estándar básicamente lo están utilizando como un sustituto de una segunda SIM. Estos todavía tienen espacio para una micro SIM tradicional que puede usar de la manera normal, pero puede agregar un segundo número o contrato de datos a través del eSIM. Siga leyendo para obtener más detalles sobre cómo funciona.

El uso de eSIM ofrece una serie de ventajas para los fabricantes y las redes de dispositivos, pero también hay algunas ventajas para usted, ya que puede tener planes de más de una red almacenados en su eSIM.

Por lo tanto, puede usar un número para negocios y otro número para llamadas personales o tener una SIM de roaming de datos para usar en otro país. Incluso podría tener planes de voz y datos completamente separados.

Pero, ¿qué es exactamente un eSIM? ¿Y qué te ofrecerá exactamente? Déjanos explicarte más.

El término "eSIM" simplemente significa una tarjeta SIM integrada. No hay tarjetas SIM físicas involucradas y no se requieren intercambios físicos. Es necesario que eSIM sea compatible con la red o el operador y esté habilitado por ellos, y no todas las redes todavía son compatibles con eSIM (ver más abajo).

Un eSIM es básicamente un pequeño chip dentro de su teléfono y funciona de manera similar al chip NFC que se usa para tecnología de pago como Apple Pay y Google Pay .

La información en un eSIM es regrabable, lo que significa que puede decidir cambiar su operador con una simple llamada telefónica. Son realmente fáciles de agregar a un plan de datos: la conexión de dispositivos con eSIM a una cuenta móvil se puede hacer en minutos. Y, como mencionamos, fue

eSIM está respaldado por GSMA, la asociación de redes móviles y esa organización ha definido el estándar para eSIM en todo el mundo.

Podría haber una desventaja para los consumidores en términos de elección. Si un teléfono se vende exclusivamente, es posible que todos los teléfonos estén precargados con una red en particular en lugar de estar abiertos a todos.

Los días de almacenamiento de números en las tarjetas SIM están contados de todos modos para la mayoría de las personas que usan Android o iOS gracias a la copia de seguridad en la nube, pero implica un cambio de mentalidad para aquellos que usan teléfonos más viejos o más baratos; ya no podrás cambiar físicamente una tarjeta SIM a un nuevo teléfono.

Apple ha recurrido a eSIM para iPad Pro , Apple Watch Series 3 y Watch Series 4 y Series 5 , así como compatibilidad con doble SIM para iPhone XS y XS Max y iPhone XR , así como para los nuevos iPhone 11 y iPhone 11 Pro y Pro Max . ¿Podría el iPhone 12 del próximo año pasar completamente a eSIM?

El Pixel 2 de Google también era compatible con eSIM, pero originalmente solo se usaba en los EE. UU. Para Google Fi de Google . El Pixel 3, Pixel 3 XL y los nuevos Pixel 4 y Pixel 4 XL también lo hacen.

Como mencionamos, el soporte de eSIM también ha llegado al teléfono móvil Moto Razr .

También hay soporte para eSIM dentro de Windows 10 y algunos dispositivos con módems celulares, como las PC con Qualcomm Snapdragon 850, pueden usar eSIM como una alternativa a pegar un microSIM tradicional en la ranura.

eSIM está disponible en operadores seleccionados. Necesitará tener una aplicación de operador o un código QR que pueda escanear. Nuevamente, el operador deberá admitir eSIM.

En el Reino Unido, EE , O2 y Vodafone admiten eSIM, aunque Vodafone actualmente solo lo admite para Apple Watch Series 3, 4 o 5 Cellular.

O2 lanzó recientemente eSIM en teléfonos Apple y Pixel compatibles. O2 dice que los clientes solo necesitan ingresar a su tienda local o llamar a servicios al cliente para obtener un paquete eSIM o descargar un eSIM.

Veamos el paquete SIM de EE. Con EE puede obtener un paquete SIM de aspecto tradicional en una tienda como la que se muestra aquí. Pero no hay SIM en él; en su lugar, recibe instrucciones y un código QR que le permite a su dispositivo recoger los detalles. Cada paquete eSIM viene con su propio número al igual que un paquete SIM tradicional.

En los EE. UU., AT&T , T-Mobile USA y Verizon Wireless admiten eSIM.

Lejos de los operadores tradicionales, la "red móvil global" Truphone ha comenzado a vender planes de datos eSIM. Estos se pueden comprar a través de la aplicación MyTruphone . Los planes internacionales de Truphone funcionan en 80 países, incluidos Europa, América y Australasia.

La aplicación estaba originalmente disponible solo en iOS, pero ahora está disponible en Android para su uso con Pixel Pixel 3, 3a y 4 (más sus versiones XL). Truphone actualmente ofrece 100 MB de datos completamente gratis a nuevos clientes para probar la aplicación.

Teóricamente, eSIM debería significar que podría ir a otro país y simplemente agregar un eSIM itinerante a su teléfono mientras conserva el acceso a su número principal de "casa". Esa es una de las desventajas actualmente porque, si cambia las SIM en el extranjero, por ejemplo, no puede acceder a su propio número.

"Los eSIM tienen el potencial de eliminar las tarifas de roaming en el extranjero", dice Steve Alder de Truphone. "También permite a las personas cambiar de operador rápidamente para conectarse si están en un área sin señal, libera espacio para nuevas funciones o vida útil adicional de la batería y podría reducir el riesgo de robo del dispositivo".

"A medida que los consumidores y operadores comienzan a ver los beneficios, la adopción masiva de eSIM será inevitable".

Una de las ventajas que ofrece a los fabricantes de teléfonos es que deberíamos obtener dispositivos más pequeños porque no hay necesidad de acomodar una tarjeta SIM o la bandeja que la contiene. Tampoco es necesario que las redes fabriquen o distribuyan muchas tarjetas SIM.

Los eSIM también serán excelentes para otros dispositivos como computadoras portátiles y tabletas, donde la conectividad continua se convertirá en la norma.

Vodafone dice que los eSIM permitirán más dispositivos conectados simplemente porque los eSIM no requieren mucho espacio dentro de un dispositivo, lo que permite que los rastreadores de actividad física o incluso los anteojos tengan conectividad independiente 4G o 5G de una manera que antes no podían.

Hablamos con EE para preguntar cómo funcionará con eSIM. La red nos dijo que si tiene un eSIM físico y provisto y está conectado a dos redes separadas, su iPhone mostrará ambas redes en la pantalla al mismo tiempo.

Si el teléfono está en espera y se aprovisionan tanto la SIM como la eSIM, los clientes podrán recibir llamadas y mensajes de texto en ambos números. Como puede ver en las instrucciones a continuación, puede elegir una línea "predeterminada" para realizar llamadas, usar SMS y usar iMessage y FaceTime. La otra línea es solo para SMS y voz.

Alternativamente, puede elegir Usar Secundario solo para datos celulares, útil si está en el extranjero y usa un eSIM de datos local.

Puede almacenar más de un eSIM en su iPhone, pero solo puede usar uno a la vez.

Puede cambiar eSIM tocando Configuración> Celular> Planes celulares y tocando el plan que desea usar. Si estás en el Reino Unido, son datos móviles. Luego toque Activar esta línea.

Si tienes un código QR:

1. Vaya a Configuración> Celular.

2. Toque Agregar plan celular.

3. Use su iPhone para escanear el código QR que le proporcionó su proveedor; es posible que se le solicite que ingrese un código de activación.

Así es como se ve el interior del paquete EE eSIM (obviamente hemos borrado el código QR):

Alternativamente, es posible que se le solicite activar su eSIM con una aplicación de operador:

1. Vaya a la tienda de aplicaciones y descargue la aplicación de su proveedor.

2. Use la aplicación para comprar un plan celular.

3. Luego agregará el plan de datos a la configuración de su iPhone; vea cómo funciona eso a continuación.

Así es como funciona en la aplicación Truphone: seleccione el plan que desee y pague con Apple Pay. La aplicación de configuración del teléfono recogerá el plan, por lo que deberá tocar Agregar plan de datos.

También debe etiquetar sus planes en Configuración> Celular. Toque el número cuya etiqueta desea cambiar. Luego toque Etiqueta de plan celular y seleccione una nueva etiqueta o ingrese una etiqueta personalizada.