Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft podría actualizar su nuevo Surface Duo pronto. Un informe ha proporcionado algunos detalles sobre las funciones que vienen en la actualización. Se supone que es el primer parche de software mensual y la actualización de funciones planificada para el nuevo teléfono inteligente de pantalla dual Android de Microsoft.

Apodada la actualización de octubre, se enfocará principalmente en la cámara, según Windows Latest , que tiene un buen historial en filtrar todo lo relacionado con Microsoft.

Por ejemplo, podría incluir una función optimizadora basada en IA, llamada Image Refiner, así como una función Photo Solid, que otro observador de Microsoft, MS Poweruser , se preguntó si podría estar relacionada con una función de escaneo 3D separada que Microsoft está desarrollando. Otras características supuestamente incluyen una estabilización de imagen electrónica mejorada, una vista previa en vivo de la imagen HDR sin ningún retraso del obturador y soporte para múltiples cuadros.

Todos estos nuevos trucos aparentemente se están probando ahora mismo. Según los informes, Microsoft también espera solucionar problemas de rendimiento con gestos y fallas de aplicaciones.

Microsoft reveló por primera vez Surface Duo en octubre pasado, pero con la advertencia de que no estaría a la venta en el futuro. Finalmente se lanzó en los EE. UU. En septiembre y está disponible en AT&T, Microsoft Store y Best Buy. No hay detalles sobre la fecha de lanzamiento de Surface Duo en el Reino Unido o en otros lugares.

El dispositivo es caro - $ 1,399 - pero no es ridículo en comparación con las versiones de alta capacidad de rivales como el iPhone 11 Pro Max y el Galaxy Note 20 Ultra.

Escrito por Maggie Tillman.