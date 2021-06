LG cerrará su servicio LG Pay

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - LG hizo algunas olas importantes a principios de este año cuando confirmó que está cerrando su negocio de telefonía móvil después de no poder obtener los beneficios que necesitaría para continuar fabricando nuevos teléfonos.

Quizás sea menos sorprendente que, a raíz de esa decisión, también se confirme discretamente que LG Pay, su plataforma de pagos móviles, también está en vías de extinción, y que sus servicios se cerrarán a fines de 2021 según un nuevo aviso en su sitio web.

El servicio se apagará por completo el 1 de noviembre de 2021, pero el aviso dice que se cerrará en el transcurso de 2021, por lo que podría ser que ciertas partes de la funcionalidad se apaguen antes de esa fecha final.

Esto no solo significa que no podrá agregar nuevas tarjetas a su billetera y modificar su configuración; cuando se suspende el servicio, no podrá realizar pagos en absoluto, por lo que si es un usuario frecuente podría valer la pena empezar a hacer planes alternativos.

Aún así, dada la presencia de Google Pay en Android, no debería ser demasiado difícil configurarse con un nuevo sistema de pago, una vez que LG se haya liberado de esta bobina mortal.

Escrito por Max Freeman-Mills.