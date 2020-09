LG Wing es el nombre oficial del teléfono de pantalla giratoria de LG

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - No es un nombre en clave: el LG Wing se llamará exactamente así. Y estamos bastante contentos de que al teléfono de pantalla giratoria no se le dé un nombre aburrido con varios números que de otro modo olvidará.

No es que el Wing sea fácil de olvidar. Este teléfono tiene dos pantallas, una pantalla más cuadrada oculta debajo del panel principal, y funciona como ningún otro dispositivo plegable, volteable, flexible o como quieras .

Ha habido muchos rumores sobre el LG Wing, un teléfono que, al principio, pensamos que no era más que un prototipo. Pero este es el verdadero negocio; un teléfono que forma parte del Proyecto Explorer de LG, que LG describe como su "nueva categoría móvil destinada a descubrir nuevas formas de interactuar con dispositivos móviles, centrándose en las necesidades cambiantes y en constante evolución de los consumidores de hoy y desafiando las normas de usuario establecidas".

La declaración oficial continúa: "El teléfono inteligente más nuevo y audaz de LG ofrecerá un factor de forma nuevo y diferente y una experiencia móvil que sería imposible de crear con los teléfonos inteligentes convencionales".

Ciertamente, parece una versión audaz de lo que puede ser un teléfono inteligente. Aunque, con su evento de revelación programado para las 11:00 KST (hora estándar de Corea) el 14 de septiembre, sospechamos que este no será un dispositivo dirigido al mercado europeo en absoluto. Sin embargo, si lo hace o no, no le quitará lo que esperamos sea uno de los dispositivos más llamativos de 2020.

Escrito por Mike Lowe.