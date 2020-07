Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Sabíamos que el teléfono para juegos Lenovo Legion iba a ser otra cosa. Gracias a muchas burlas por el teléfono, ya habíamos visto que la cámara para selfies estaba diseñada para salir de un lado, para que puedas chatear y jugar al mismo tiempo.

Pero no sabíamos hasta dónde llegaría Lenovo para crear el teléfono definitivo para los jugadores. Lo que distingue a este teléfono es que se ha cambiado considerablemente para atender a aquellos que lo usarán la mayor parte del tiempo en el paisaje.

Eso no solo explica la cámara selfie en el costado del teléfono, sino el hecho de que las cámaras traseras no están pegadas al final del teléfono, sino que están hacia el centro. Eso significa que no vas a poner los dedos sobre las lentes todo el tiempo.

Sí, el estilo exuberante, así como el texto estampado que dice "elegante por fuera" y "salvaje por dentro", le da a este teléfono algo de individualidad y atractivo para el tipo de personas que deseen tener luces LED de colores dentro de su PC para resaltar su GPU Por supuesto, también hay iluminación RGB en la parte posterior de este teléfono.

Hablando de las entrañas, este teléfono presenta el Qualcomm Snapdragon 865 Plus, lo que lo convierte en uno de los teléfonos más potentes del año. Está respaldado por 12 o 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento.

Hay una pantalla AMOLED de 6.65 pulgadas en el frente que se adhiere a Full HD +, pero también ofrece una frecuencia de actualización de 144Hz, otro guiño a los estándares de juego.

Para alimentar todo, hay una capacidad de batería de 5000 mAh, dividida en dos celdas de 2500 mAh y que admite una carga rápida de 90 W. También hay dos conexiones USB-C y al usar ambas puede cargar completamente el teléfono en 30 minutos. Dividir la batería le ha permitido a Lenovo colocar el SoC en el centro del teléfono, así que de nuevo, cuando juegas, tampoco estás agarrando la parte más caliente del teléfono.

La idea detrás del puerto de carga lateral es que puedes jugar y cargar al mismo tiempo, sin tener un enchufe en el medio de tu mano.

Habrá un tablero de software para controlar su teléfono, obtendrá una grabación de pantalla que podrá superponer con su cabeza y voz en off al mismo tiempo, que será compatible con las aplicaciones de transmisión comunes. Incluso cortará el fondo, por lo que pareces un profesional.

El teléfono también ofrecerá sonido estéreo, motores de doble vibración y disparadores ultrasónicos virtuales para ayudarlo a mejorar su rendimiento de juego.

El Lenovo Legion Duel, llamado Lenovo Legion Pro en China, se lanzará en China primero en julio, pero luego llegará a otros mercados asiáticos, latinoamericanos y europeos. Actualmente no hay planes para un lanzamiento en los Estados Unidos.

El precio aún no se ha confirmado, pero esto ha saltado a la cima de nuestra lista de deseos.