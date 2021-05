Huawei Mate X2 en imágenes: el futuro de los plegables es brillante

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Independientemente de los desafíos a los que se haya enfrentado Huawei desde el punto de vista del software y del negocio durante los últimos años, no se puede negar que, en lo que respecta al desarrollo de hardware, todavía está innovando.

Fue uno de los primeros en construir un teléfono inteligente plegable en el Mate X , uniéndose a empresas como Samsung y Motorola para demostrar que bien podría haber un futuro en esta categoría.

Su primer dispositivo fue inusual porque envolvió la única pantalla alrededor de la bisagra en el exterior. Para la próxima evolución, tomó una hoja del libro de Samsung y optó por una pantalla interna. Hemos pasado una semana usando el Mate X2 y muestra que todavía hay muchas esperanzas para el mercado de los plegables.

161,8 x 145,8 x 8,2 mm (desplegado)

161,8 x 74,6 x 14,7 mm (plegado)

295 gramos

Donde esto difiere del Z Fold 2 de Samsung es, en esencia, el tamaño. El Mate X2 es, de hecho, fornido. Es casi como tener dos teléfonos inteligentes normales uno encima del otro. O, más técnicamente preciso, un teléfono inteligente y medio juntos.

Esto tiene sus beneficios. La pantalla exterior de 6.45 pulgadas es notablemente más grande que la pantalla en la alternativa de Samsung, lo que la hace mucho más parecida a usar un teléfono inteligente adecuado, mientras que la apertura revela un gran panel flexible casi cuadrado de 8 pulgadas.

Cuando lo abres, hay una animación encantadora cuando eliges el fondo de pantalla correcto. Los pétalos de flores que se muestran en nuestras imágenes se abren gradualmente a medida que abres el teléfono. Es una gran atención al detalle.

Este mismo enfoque meticuloso se ve en otras partes del diseño. La bisagra se siente realmente sólida, al igual que el marco del teléfono, que está pulido con un acabado de espejo, lo que le da a todo el teléfono el aspecto de algo que realmente le importaba a su fabricante. Está fantásticamente bien armado. Está muy lejos de algunos de los primeros teléfonos flexibles.

Del mismo modo, cuando está cerrado, no hay indicios de que haya un espacio en la bisagra, lo que hace que parezca que los dos lados de la pantalla plegable están prácticamente cerrados entre sí.

Pantalla plegable OLED de 8 pulgadas (2200 x 2480)

Pantalla de cubierta de 6,45 pulgadas (1160 x 2700)

Procesador Kirin 9000 5G + batería de 4500mAh

Sistema de cámara cuádruple

Ambas pantallas de este teléfono son paneles OLED coloridos y brillantes. Como se mencionó, la pantalla exterior es un panel plano de 6.45 pulgadas, presenta una resolución de 1160 x 2700 y también está equipada con frecuencias de actualización de 90Hz. La pantalla interna flexible es un panel de 8 pulgadas con una resolución de 2200 x 2480 distribuida en una gran superficie casi cuadrada.

En lo que respecta a las pantallas, tampoco es difícil fallar. Son paneles vibrantes y dinámicos que ofrecen una animación fluida. Esa pantalla frontal tiene un tamaño lo suficientemente bueno como para que sea fácil de usar por sí sola. No es una pantalla secundaria, sino una pantalla adicional utilizable. Para esos momentos en los que solo desea responder un mensaje, encontrar algo rápidamente o navegar por las redes sociales, está perfectamente bien.

La pantalla interna es uno de los paneles plegables más grandes que hemos visto en cualquier teléfono hasta ahora, y eso lo hace mucho más parecido a una tableta plegable que a un teléfono. Aún así, existen problemas para escalar algunas aplicaciones de terceros. Tuvimos que renunciar a algunos juegos descargados de la AppGallery de Huawei porque el bisel cortó partes clave de la interfaz.

Hablando de eso, los biseles delgados en la parte delantera y trasera aseguran que lo que se muestra en él ocupe un lugar de honor. No es del todo de borde a borde, pero está cerca. La única interrupción es la cámara dual para selfies bastante grande que está perforada en la pantalla frontal.

El único problema, y uno que aún debe resolverse para los teléfonos plegables en general, es el pliegue. No se nota especialmente cuando mira la pantalla interna de frente, pero puede verla en ángulo y aún sentirla debajo del dedo al deslizar el dedo por la pantalla. Aunque, no es tan prominente como las generaciones anteriores de pantallas.

Además de esas dos cámaras para selfies, Huawei ha puesto un sistema cuádruple de calidad insignia en la parte posterior. Hay una cámara principal de 50 megapíxeles con OIS unida por una cámara con zoom óptico de 12MP 3x, una cámara de periscopio con zoom de 10x y una cámara ultraancha de 16 megapíxeles. Como siempre, co-diseñado con Leica. Esa es la misma cámara principal que está en el Mate 40 Pro con los mismos lentes de teleobjetivo y periscopio. En resumen: es una cámara líder en el mercado.

Internamente, el procesador Kirin 9000 5G no solo es rápido y eficiente, gracias a esa estructura de proceso de 5 nm, sino que también significa que tiene 5G incorporado sin la necesidad de un módem separado.

EMUI 11 basado en Android 10

Sin Google Play

Todos conocemos los problemas de software de Huawei y la falta de aplicaciones de Google Play. Con esta unidad en particular, no pudimos obtener muchas de las aplicaciones optimizadas para Huawei, como Petal Maps y el conjunto de documentos de Huawei. Parece que esta unidad está preparada y lista para otra región. Esas aplicaciones mostraron una ventana emergente que indica que no están disponibles en nuestra región, a pesar de que funcionan perfectamente bien en nuestro Mate 40 Pro.

Lo que vale la pena señalar que creemos es que, si bien todavía no está en condiciones de desafiar realmente a Android e iOS, Huawei ha hecho grandes avances con su plataforma EMUI / HMS. En los teléfonos en los que funciona correctamente (no en este), Petal Search le permite instalar las aplicaciones más populares como APK y las verifica en busca de problemas de seguridad e incompatibilidad, mientras que AppGallery se expande rápidamente.

Independientemente de los problemas de software, Huawei está demostrando que cuando se trata de hardware, todavía está a la vanguardia. Si puede construir su ecosistema hasta el punto en que esté a la par con Android y iPhone, será una fuerza seria a tener en cuenta fuera de China nuevamente. Como pieza de hardware, el Mate X2 es excepcional. Aunque es caro y, al menos en el oeste, prácticamente no está disponible.

Escrito por Cam Bunton.