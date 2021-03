La fuga del Huawei P50 Pro Plus muestra la cámara trasera penta

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Huawei debe revelar su P50, P50 Pro y P50 Pro Plus en algún momento de los próximos meses y, si bien hemos visto un diseño de los teléfonos filtrados anteriormente, las últimas imágenes revelan más sobre la posible configuración de la cámara.

Las filtraciones anteriores mostraban dos círculos grandes en la parte posterior del Huawei P50 Pro dentro de la carcasa de la cámara, pero los círculos deOnLeaks se dejaron en blanco. Ahora, otro filtrador, Hoilndi , ha revelado la supuesta configuración de la cámara para el P50 Pro Plus y parece que será una disposición de lentes penta.

Según las imágenes de Hoilndi, el Huawei P50 Pro Plus contará con una lente de periscopio dentro del círculo superior con una lente más pequeña debajo, mientras que el círculo inferior tendrá tres lentes adicionales. Sin embargo, en la filtración no se revelaron detalles sobre qué tipo de lentes presentará el P50 Pro Plus, por lo que aún no se conocen detalles en términos de tipo de lente, megapíxeles o aperturas.

Vale la pena mencionar que el mismo filtrador que revela estas imágenes ha mostrado algo diferente para el diseño del P50 Pro Plus en el pasado, por lo que puede ser que estos renders sean un prototipo en lugar de un diseño final.

En el frente, parece que el Huawei P50 Pro Plus vendrá con una pantalla en cascada con una cámara perforada centralizada en la parte superior. No se revelaron detalles sobre el tamaño de la pantalla, aunque anteriormente se afirmó que el P50 Pro tendrá una pantalla de 6.6 pulgadas, lo que significaría que el P50 Pro Plus debería ser más grande.

Los rumores originalmente pensaban que la serie Huawei P50 llegaría en marzo, aunque también se promocionó abril. Desde entonces se ha afirmado que el lanzamiento se retrasaría hasta mayo. Se espera que la serie ejecute HarmonyOS de Huawei en lugar de Android.

Escrito por Britta O'Boyle.