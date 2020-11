¿Revisará el Reino Unido su prohibición de Huawei 5G en 2021?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Huawei ha pedido al Reino Unido que revise su prohibición de los productos 5G de la compañía. La petición se produce a la luz de la derrota del presidente Trump en las elecciones estadounidenses.

El vicepresidente de Huawei, Victor Zhang, dijo a The Guardian que no revertir la decisión, tomada en julio bajo una clara presión de Estados Unidos, tendría "un enorme impacto económico en el Reino Unido". En particular, Zhang dijo que sería difícil cerrar la brecha económica norte / sur sin un rápido despliegue de 5G.

"El propio gobierno ha dicho que provocará un retraso de tres años en el lanzamiento de 5G ... Mucha gente está sorprendida por la escala del impacto de este retraso", continuó.

"Si el 5G se entregara en todo el país sin demora, es probable que tres cuartas partes de su beneficio económico esperado se produjera en regiones fuera de Londres y el sureste".

"La decisión fue política motivada por las percepciones estadounidenses de Huawei y no por las del Reino Unido. Esto no está realmente motivado por la seguridad, sino por una guerra comercial entre Estados Unidos y China".

Estados Unidos ha aumentado las restricciones sobre Huawei hasta el punto de que se ha vuelto imposible para Huawei diseñar y fabricar nuevos chips para sus equipos de telecomunicaciones y chips Kirin para sus teléfonos inteligentes. Estados Unidos ahora ha otorgado exenciones a Intel y Qualcomm para vender chips a Huawei, lo que no sorprende, ya que se trata de empresas estadounidenses.

En términos de su clasificación como proveedor de alto riesgo en el Reino Unido, Zhang dijo: "GCHQ concluyó que los riesgos técnicos eran manejables y también lo hicieron dos comités selectos parlamentarios. Personalmente, no creo que haya una razón de seguridad para que el Reino Unido se detenga Estados Unidos presionó al Reino Unido a través de sanciones contra Huawei, y el Reino Unido, afectado por estas nuevas e injustificadas sanciones, respondió ".

BT / EE dijo a principios de año que la fecha de eliminación de Huawei 5G de 2027 le costará alrededor de £ 500 millones. Desde entonces, firmó un acuerdo con Nokia para equipos 5G . Sin embargo, seguirá utilizando equipos de Huawei en su red central durante dos años más tarde de lo planeado originalmente .

Escrito por Dan Grabham.