Huawei sostiene que App Gallery puede ser una alternativa exitosa a las tiendas de aplicaciones de Apple y Google

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Huawei dice que tiene "la confianza de ser uno de los mejores ecosistemas [de aplicaciones] del mundo" junto con Google y Apple.

Los usuarios de la tienda de aplicaciones de Huawei, conocida como App Gallery, también han aumentado a 420 millones en el primer trimestre de 2020 de 300 millones en la primera parte de 2019.

Eso no es del todo sorprendente dado que los teléfonos como la serie Mate 30 y la serie P40 se han lanzado en China y Europa desde entonces y ambos dispositivos, así como el reciente Mate Xs plegable , no tienen acceso a Google Play Store. Sin embargo, no se sabe cuánto de ese crecimiento se limita al fuerte mercado chino de Huawei en lugar del crecimiento en los mercados objetivo como Europa.

Eric Tan, jefe de servicios en la nube de consumo de Huawei, habló sobre los Servicios Móviles de Huawei (HMS) y su tienda de aplicaciones relacionada en la Cumbre de Analistas Globales de Huawei, que ahora tiene lugar en Shenzhen.

"Debemos unirnos con nuestros socios, los desarrolladores, para proporcionar las aplicaciones que los consumidores demandan", dijo, señalando la estrategia Glocal de la compañía para el despliegue de aplicaciones; asegurando que las aplicaciones localizadas correctas estén disponibles en una región por región. Esencialmente, eso significa asegurarse de que las aplicaciones que son importantes para las personas dentro de cada región estén en la tienda.

Huawei dice que ahora hay 1,4 millones de desarrolladores registrados para crear aplicaciones para la Galería de aplicaciones, un aumento del 150 por ciento desde el comienzo de 2019. Sin embargo, en particular, no hubo detalles sobre cómo ampliar la elección de aplicaciones premium en Europa, por ejemplo, o cualquier detalles del crecimiento en números de aplicaciones.

Huawei también está trabajando para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones más inmersivas dándoles acceso a más kits de desarrollo para cosas como compras en la aplicación, IA y acceso a la cámara. Huawei dice que más de 60,000 aplicaciones actuales de App Gallery están utilizando sus servicios HMS Core existentes, una duplicación en el último año.

Tan también habló sobre el potencial de la función de aplicación rápida de Huawei, lo que significa que no tiene que instalar la aplicación para comenzar a usarla.

Huawei dice que App Gallery ahora está disponible en más de 170 países. La cantidad de dispositivos activos de Huawei también aumentó en el último año de 520 a 650 millones, aunque una gran proporción de esos teléfonos serán teléfonos como el P30 Pro que pueden acceder a los servicios de Google en Europa.