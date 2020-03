Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Es un gran día para Huawei: anunció sus teléfonos insignia de la serie P, que comprenden los P40, P40 Pro y P40 Pro + para su línea 2020. Sin embargo, si bien estos dispositivos ejecutan el sistema operativo Android de Google, no hay compatibilidad con los servicios de Google, lo que hace que ciertas aplicaciones no estén disponibles o no se puedan usar si se requiere el inicio de sesión de Google Play.

Tras el anuncio de la serie P40 , que fue un evento transmitido en línea, luego de la cancelación de su evento de París debido al brote de COVID-19, Pocket-lint pudo hablar en una mesa redonda virtual con Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group , para obtener una mayor comprensión de la producción, las asociaciones de Google y el futuro.

El enigma de Huawei no es algo nuevo: en el lanzamiento de la serie Mate 30 a fines de 2019, la compañía estaba bajo las mismas condiciones de prohibición de EE. UU. Que ahora. Por lo tanto, nunca esperábamos que la serie P40 se lanzara con Google Play Store.

En cambio, Huawei ofrece la Galería de aplicaciones, que puedes considerar como una alternativa de Play Store. App Gallery utiliza los Servicios móviles de Huawei (HMS) en lugar de los Servicios móviles de Google (GMS).

Pero como App Gallery no está tan establecida, carece de algunas aplicaciones. Incluso Yu confesó que "al principio [la galería de aplicaciones] quizás no sea tan perfecta, pero con el tiempo mejorará cada vez más. Tengo confianza en que puede mejorar rápidamente".

Sin embargo, después de haber manejado el P40 Pro durante cuatro días antes de la presentación, hemos podido identificar qué aplicaciones puede y no puede obtener en la Galería de aplicaciones .

Sin embargo, existe una solución alternativa si utiliza la aplicación Phone Clone de Huawei para incorporar su configuración de Android existente en un nuevo dispositivo P40 (o el futuro dispositivo Huawei, para el caso).

Como Yu expresó: "Nosotros [Huawei] brinda servicios para ayudarlo a clonar su teléfono antiguo en su nuevo teléfono", continuando "cuando [una aplicación] no está en la Galería de aplicaciones [los usuarios] pueden descargar desde otro lugar", refiriéndose al navegador basado en el método de descarga de APK, que es cómo, por ejemplo, WhatsApp se puede instalar en la nueva serie P40. Sin embargo, ese no es un método fácil de actualizar o, por lo tanto, necesariamente un método seguro.

La pregunta del millón es si los desarrolladores subirán al Servicio Móvil de Huawei para llenar los vacíos que actualmente están ausentes en la Galería de aplicaciones.

Algunos ya están allí, totalmente integrados, como Snapchat, Telegram, junto con el soporte de Unity y más.

Yu no ve ninguna razón por la cual esto no se expandirá más, diciendo que es "muy fácil de hacer". Los desarrolladores que ya están creando servicios móviles de Google pueden preparar una aplicación HMS "en solo uno o dos días", afirmó, y continuó "nosotros [Huawei] proporcionamos las herramientas de desarrollo para facilitar la integración".

Desde nuestro punto de vista, y aunque no estamos sugiriendo que la serie P40 en el lanzamiento tenga un atractivo masivo, parece que Huawei está decidida a hacer de App Gallery un verdadero competidor para Play Store. Conversaciones anteriores con la compañía revelaron que tiene la intención de trasladar a cientos de empleados a Londres para trabajar exclusivamente en HMS y App Gallery.

Entonces, ¿es el final de Google para Huawei? Obviamente no, ya que la compañía continúa usando su sistema operativo Android (el rumor de que HarmonyOS de Huawei está teniendo lugar , por ahora, ha sido aplastado).

"Nosotros [Huawei] aún necesitamos continuar nuestra asociación con Google", dijo Yu, "y esperamos poder continuar esa cooperación".

La falta de Play Store fue algo forzado para la compañía: "no tenemos otra opción que hacer esto", dijo Yu, en lugar de malas relaciones o competitividad entre las dos compañías.

Por lo tanto, espere que los dispositivos Huawei continúen llegando al sistema operativo Android de Google, aunque con los Servicios móviles de Huawei y la Galería de aplicaciones. Lo que significa, en última instancia, pasará algún tiempo antes de que haya una paridad total entre las ofertas de las dos tiendas, si, por supuesto, eso es incluso una posibilidad.