¿Qué significa realmente tener un equipo Huawei en las redes 5G del Reino Unido?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

En enero, el gobierno del Reino Unido decidió que la tecnología de Huawei se puede seguir utilizando de forma limitada en las redes 5G.

Esa decisión ahora se revertirá, con un anuncio esperado del Gobierno del Reino Unido que le indicará a las empresas de telecomunicaciones del Reino Unido que dejen de instalar el nuevo equipo Huawei 5G y, en una medida que les costará a ellos, y a nosotros en última instancia, miles de millones para eliminar finalmente el equipo que tienen. desplegado ya. Mobile UK sugiere que le costará a la economía del Reino Unido £ 6,8 mil millones para eliminar a Huawei completamente de todas las redes del Reino Unido. BT dice que sería imposible hacer esto antes de 2030 .

Sin embargo, parte de esa cifra se debe a la gran cantidad de equipos Huawei 3G y 4G in situ y se espera que permanezca en su lugar.

Pero hay muchos problemas en juego, no menos la perspectiva de los EE. UU. Veamos los entresijos aquí.

Vamos a aclarar una cosa: la tecnología de Huawei está en todas partes, tanto en las redes de telefonía fija como de telefonía móvil existentes. Vodafone, EE y Three están utilizando algunos equipos Huawei en su lanzamiento 5G, y el otro, O2, comparte parte de la red de Vodafone.

¿Qué significa la prohibición de comercio de Huawei para su teléfono Huawei o Honor?

Hay una diferencia entre tenerlo como una parte clave de la red (la red central) y tener equipos Huawei en estaciones base y mástiles. Si tuviera que prohibir el equipo Huawei de este último, necesitaría reemplazar muchos equipos de red que, en la evaluación del Gobierno y otros, no representan ningún tipo de amenaza para la seguridad. En cambio, el Gobierno ha puesto un tope al uso de equipo de ... ver más abajo.

Las redes telefónicas del Reino Unido han eliminado cada vez más el equipo Huawei de sus redes centrales a medida que aumentaron las preocupaciones de seguridad, y el proveedor de línea fija BT Openreach también está reduciendo su dependencia del equipo Huawei.

Para las redes de banda ancha 5G y de fibra completa, la revisión del gobierno del Reino Unido de enero de 2020 concluyó que, en base a la posición actual del mercado del Reino Unido, los llamados "proveedores de alto riesgo" (de los cuales Huawei es uno) deberían ser excluidos de todo La seguridad y las redes críticas para la seguridad (incluido el núcleo de las redes móviles) y limitadas a una presencia minoritaria funcionan hasta un límite del 35%.

No cabe duda de que sacar el equipo Huawei costará financieramente a las redes del Reino Unido. Una de las razones clave por las que las redes del Reino Unido (como con muchas otras empresas de telecomunicaciones mundiales) favorecen el equipo de Huawei es que se ha demostrado que es confiable durante un largo período de tiempo, además de tener un buen precio en comparación con el equipo de sus rivales.

Después de la resolución de enero, EE / BT dice que estimó el costo en alrededor de £ 500 millones en los próximos cinco años. EE estaba eliminando el equipo Huawei de su red principal de todos modos, a favor del equipo Ericsson.

En una declaración enviada a Reuters en junio, Scott Petty, director de tecnología de Vodafone UK, dijo: "El liderazgo del Reino Unido en 5G se perderá si los operadores móviles se ven obligados a gastar tiempo y dinero en reemplazar el equipo existente".

"No estamos vinculados a un solo proveedor, pero es importante comprender el alcance de lo que está en juego aquí", concluyó Petty.

La Sede de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) tenía claro anteriormente que la construcción de redes de datos realmente no tiene mucha implicación para la seguridad nacional.

Según la orientación oficial del Gobierno del Reino Unido, "GCHQ ha confirmado categóricamente que la forma en que construimos nuestra red pública de telecomunicaciones 5G y fibra completa no tiene nada que ver con la forma en que compartimos los datos clasificados.

"Y los expertos en seguridad técnica del Reino Unido han acordado que los nuevos controles sobre los proveedores de alto riesgo son completamente consistentes con las necesidades de seguridad del Reino Unido".

Sin embargo, en una entrevista a principios de 2019 con BBC Panorama , el director técnico del Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC) de GCHQ sugirió que Huawei necesitaba mejorar su juego en términos de seguridad para su equipo de red. El Dr. Ian Levy calificó la seguridad de la empresa como "de mala calidad" y la comparó con "ingeniería en el año 2000".

Y ahora parece que habrá problemas con el uso de la tecnología Huawei de acuerdo con GCHQ, causados principalmente por el deseo de los Estados Unidos de restringir el uso de la tecnología estadounidense en su hardware por parte de Huawei.

Un informe de la junta del Centro de Evaluación de Seguridad Cibernética de Huawei (HCSEC), sí, hay una agencia gubernamental especializada que lo está analizando, dijo que había preocupaciones sobre "la competencia básica en ingeniería y la higiene de seguridad cibernética que dan lugar a vulnerabilidades que pueden ser explotadas por una gama de actores ". Para su crédito, Huawei agradeció los comentarios y resolvió trabajar en los problemas en asociación con HCSEC, como lo ha hecho con los organismos del Reino Unido a largo plazo.

La compañía continúa protestando por su inocencia, inicialmente acogiendo con beneplácito la respuesta del gobierno del Reino Unido en enero de 2020, pero en abril de 2020 emitió una carta extrañamente cronometrada en respuesta a las "críticas infundadas" sobre la participación de Huawei en el despliegue 5G del Reino Unido.

Parece que esto está particularmente dirigido a la continua embestida del gobierno de los EE. UU. (Ver más abajo) y algunos parlamentarios del gobierno del Reino Unido que continúan expresando su disidencia ante la decisión anterior de permitir que las redes del Reino Unido continúen usando el equipo de Huawei.

La carta del vicepresidente de Huawei, Victor Zhang, dice que la compañía tiene buenas intenciones para mantener a Gran Bretaña conectada en el clima actual. "En este momento, al mantener a Gran Bretaña en línea, podemos contribuir a ayudar al país durante este período difícil".

"Para respaldar el esfuerzo, hemos establecido tres nuevos almacenes y estamos redistribuyendo repuestos clave en todo el país para garantizar la continuidad del suministro".

"A pesar de esto, ha habido críticas infundadas de algunos sobre la participación de Huawei en el lanzamiento de 5G en el Reino Unido. Y hay quienes optan por seguir atacándonos sin presentar ninguna evidencia. Interrumpir nuestra participación en el lanzamiento de 5G perjudicaría a Gran Bretaña".

En una entrevista con Pocket-lint , le preguntamos al director de marca global de Huawei, Andrew Garrihy, sobre el 5G del Reino Unido y admitió que "Como marca, no hay duda de que enfrentamos algunos desafíos extraordinarios".

"Y hemos estado sujetos a muchas acusaciones que no están respaldadas por ninguna evidencia. Pero déjenme hablar sobre los hechos. Hemos estado [en el Reino Unido] durante 20 años proporcionando conectividad de red. Hemos ayudado con 3G y 4G Y seguimos invirtiendo mucho para apoyar a nuestros clientes.

"El gobierno [del Reino Unido} en enero decidió que podríamos participar en el lanzamiento de 5G. Esa fue una decisión basada en evidencia y fue una buena decisión que garantizará que el Reino Unido obtenga tecnología avanzada. La conectividad ha pasado de ser un producto básico que todos intentamos obtener los costos más bajos posibles para algo realmente importante.

A lo largo de todo el proceso, el gobierno de los EE. UU. Ha dejado claro que no confía en Huawei y, como ha sido bien documentado, evitó que las empresas estadounidenses lo abordaran con una prohibición comercial . Pero Estados Unidos no ha presentado ninguna evidencia de su postura públicamente, aunque no parece haber podido convencer a los gobiernos del Reino Unido y Europa; sin embargo, Australia y Japón han bloqueado la participación de Huawei en las redes 5G.

En el período previo a la decisión del Gobierno del Reino Unido y posteriormente, ha sugerido que la decisión podría tener implicaciones para el intercambio de datos confidenciales. Estados Unidos presentó un expediente al Gobierno del Reino Unido a principios de 2020, pero no se registró y no se dieron detalles.

El 5 de septiembre de 2019, el presidente Trump reiteró las afirmaciones anteriores de que "Huawei es una gran preocupación de nuestros militares, de nuestras agencias de inteligencia, y no estamos haciendo negocios con Huawei". A principios de 2020, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, dijo : "nunca permitiremos que la información de seguridad internacional estadounidense atraviese una red en la que no tenemos confianza". Nuevamente, esto no logró el resultado deseado y ciertamente parece que Estados Unidos ha perdido esta pelea.